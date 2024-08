Rezort vnútra pripravuje nákup počítačov pre celú štátnu správu: Podľa ÚHP na to nemá dáta

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra (MV) SR plánuje pripraviť rámcovú zmluvu na nákup počítačov pre celú štátnu správu. Odhadované maximálne náklady na nákup 115.000 kusov počítačov a príslušenstva sa pohybujú medzi 265 a 318 miliónmi eur. Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) tvrdí, že údaje o potrebe modernizácie zariadení sú známe iba pre rezort vnútra. Hovorca MV SR Matej Neumann uviedol, že hodnotením sa ministerstvo zaoberá. Z pohľadu rezortu prínosné odporúčania zohľadní. Vyplýva to z projektu zverejneného ministerstvom a z hodnotenia ÚHP.

Analytici rezortu vnútra vyčítajú, že nepozná reálny stav počítačov na iných úradoch štátnej správy. Ministerstvo má podľa nich údaje o zariadeniach len vo vlastných organizáciách. "Rozsah bol stanovený na základe približného počtu všetkých úradníkov štátnej správy SR, vrátane bezpečnostných zložiek," konštatuje ÚHP a ministerstvu odporúča, aby začalo modernizovať výpočtovú techniku na vlastných úradoch a iné rezorty zapojilo až po zistení ich reálnych potrieb.

Samotné ministerstvo vnútra bude podľa štátnych analytikov v najbližších štyroch rokoch potrebovať vymeniť asi 36.000 zariadení. ÚHP upozorňuje, že v štúdii rezort uvádza až 46.000 zariadení. Ministerstvo má totiž necelých 40.000 zamestnancov, vrátane príslušníkov Policajného zboru a hasičov. Rezort využíva takmer 3500 výpočtových zariadení, ktoré v horizonte štyroch rokov nebudú staršie ako šesť rokov. Preto ich podľa ÚHP nebude potrebné vymeniť.

Najlacnejšie počítače sú na úrovni 1200 eur za kus

Útvar upozorňuje aj na podľa neho vysokú jednotkovú cenu za počítače. Analytici tvrdia, že ak by ministerstvo pre svoj rezort zariadenia nakúpilo za ceny, za ktoré ich bežne nakupujú iné úrady, maximálna hodnota rámcovej zmluvy by sa znížila na necelých 70 miliónov eur. Najlacnejšie počítače v projekte sú podľa ÚHP na úrovni 1200 eur za kus. Analytici v hodnotení píšu, že je to tak pre zbytočnú výkonnosť týchto počítačov a rezortu odporúčajú držať sa benchmarku SR, teda porovnania výkonnosti a ceny obstarávaných počítačov v štátnej správe.

"Požiadavka na dodanie veľkého množstva zariadení v krátkom čase môže tiež spôsobiť, že cena zariadení bude vyššia. Dodávatelia sa budú snažiť získať tie isté zariadenia v skladoch distribútorov, čo znižuje motiváciu distribútora poskytnúť zľavu a môže spôsobiť nedostatok zariadení vo vhodnej konfigurácii za primeranú cenu pre všetky úrady," upozornil ÚHP v hodnotení. Do budúcnosti by štátnej správe podľa útvaru mohlo pomôcť aj stanovenie štandardizovaného pracovného miesta zamestnanca štátnej správy. Jeho súčasťou by mali byť aj minimálne požiadavky na elektronické zariadenia.