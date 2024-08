Načasovanie pripomienkovania stavebného zákona je veľká hanba, tvrdia poslanci z Progresívne Slovenska

Michal Šimečka (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Ministerstvo dopravy SR predložilo pred pár dňami do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) ďalší návrh nového stavebného zákona. Tento má nahradiť nový zákon o výstavbe. Ten je už síce platný, no účinný má byť až od apríla 2025. Minister dopravy má akosi naponáhlo a narýchlo, počas leta chce presadiť ďalšie zmeny nového stavebného zákona," uviedli vo vyhlásení progresívci.

Progresívne Slovensko sa vyjadruje k stavebným zákonom (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Proces a načasovanie, pre ktoré sa minister Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) rozhodol, nie sú podľa PS ani normálne, ani šťastné, ani slušné. Ak by to celé chcel minister urobiť potajme, potichu a za zavretými dverami, nevyzeralo by to inak. No na to, aby sa takéto komplexné zákony pripravili dobre, kvalitne a spravodlivo, je treba riadny proces prípravy.

Stavebnými úradmi by mali aj naďalej ostať obce

"Chce to zapojiť všetkých relevantných partnerov - naše obce a mestá, podnikateľské zväzy a združenia či odborníkov a odborníčky, ktorých na Slovensku máme, no hlavne to chce normálny čas na podnety a odbornú diskusiu. Tá, žiaľ, opäť neprišla. Je to opäť jedna veľká hanba," zdôraznili opoziční predstavitelia.

"Ak je veľká novela stavebnej legislatívy, na ktorú sme čakali od roku 1976 skoro 50 dlhých rokov, 'predhodená' na pripomienkovanie v strede leta a minister na to celé určí smiešnych 15 dní, tak o úprimnej snahe pripraviť kvalitný, bezchybný a prepracovaný zákon nemôže byť ani reč. Lehota na pripomienky uplynie už dnes," dodali predstavitelia PS.

Návrh stavebného zákona je aktuálne v MPK a pripomienkovať ho možno do 15. augusta. Nová stavebná legislatíva má podľa rezortu dopravy urýchliť prípravné a povoľovacie procesy či znížiť administratívne zaťaženie pri stavebných povoleniach. Územné rozhodovanie a stavebné povoľovanie nových stavieb by sa malo zlúčiť do jedného konania o stavebnom zámere. Stavebnými úradmi by mali aj naďalej ostať obce, zlúčiť by sa však mohli do stavebných obvodov s najmenej 20.000 obyvateľmi. Nová legislatíva by tiež mala upraviť postupy pri nelegálnych stavbách. Nové stavebné predpisy by mali podľa návrhu rezortu dopravy nahradiť v súčasnosti platný a účinný stavebný zákon, ako aj platný zákon o výstavbe s odloženou účinnosťou od 1. apríla 2025.