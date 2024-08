Policajti pomáhali dezorientovanému mužovi: Nevedel vyjsť z Dunaja!

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)

KOMÁRNO - Komárňanskí policajti pomáhali dezorientovanému mužovi, ktorý ráno o pol druhej nevedel vyjsť z rieky Dunaj. Muž zavolal na linku 158 a oznámil, že nevie, kde presne je, no je vo vode pri hrádzi a nevie z nej vyjsť von. Polohu určiť nedokázal, tvrdil, že pravdepodobne vidí Alžbetin most, hraničný priechod do Maďarska, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.