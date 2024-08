Cestujete do zahraničia? Myslite na potrebné poistenie, upozorňuje ministerka Dolinková

Zuzana Dolinková (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Všetci, ktorí cestujú do zahraničia, by mali myslieť a zaistiť si náležité poistenie pre prípad zdravotných komplikácií a úrazov. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike na to apelovala ministerka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková (Hlas-SD).