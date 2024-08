Zuzana Dolinková hovorí o funkčnosti kardiologického oddelenia v Trenčíne, Stachura naopak o zlom stave

Zuzana Dolinková (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Zdravotná starostlivosť na kardiologickom oddelení vo Fakultnej nemocnici (FN) v Trenčíne je plne zabezpečená. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to zdôraznila ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD). Jej oponent v diskusii, člen Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo Peter Stachura (KDH), si, naopak, myslí, že oddelenie nefunguje tak, ako má.

Obaja sa vo svojich vyhláseniach odvolali na informácie, ktoré majú. Dolinková i na priamu skúsenosť z návštevy nemocnice a každodennú komunikáciu s riaditeľom zariadenia Michalom Plesníkom. "Žiadam opozíciu, aby nešírila klamstvá a nestrašila ľudí," vyzvala. Pripomenula zároveň, že pracovisko v Trenčíne nie je kardiologickým centrom, ale kardiologickým oddelením, ktoré nefunguje nonstop, ale od 7.00 do 13.00 h, mimo tohto času sú akútni kardiologickí pacienti prevážaní do iných nemocníc. Stachura upozornil, že má o fungovaní oddelenia diametrálne odlišné informácie. Priznal, že ich zdrojom sú lekári, ktorí na oddelení pracujú vo výpovednej lehote. "Hovoria o tom, že kardiologické oddelenie je vo veľmi zlom stave, upozornili napríklad na to, že niektoré služby v auguste nie sú obsadené, hovoria tiež o tom, že nepociťujú dostatočnú podporu zo strany primára oddelenia," upozornil Stachura.

Za aktuálny stav viní nominanta ministerstva, ktorého rezort dosadil na post riaditeľa nemocnice. "Váš nominant spôsobil rozklad fungujúceho oddelenia," narážal opozičný poslanec na odchod predchádzajúceho primára oddelenia, po ktorom nasledovali výpovede iných lekárov. Dolinková odmieta tvrdenia opozície, že primár kardiologického oddelenia dostal výpoveď. "Pôsobenie na poste ukončil dohodou s vedením," zdôraznila.

Podľa Stachuru bol k tejto dohode donútený. V prípade personálneho doplnenia a obsadenia oddelenia má ministerka plnú dôveru k riaditeľovi nemocnice, Stachura sa, naopak, obáva, že lekári vo výpovedi nebudú plnohodnotne nahradení a v priebehu augusta sa môžu problémy na oddelení zhoršovať. Obaja sú pripravení hovoriť o tejto téme na mimoriadnom rokovaní Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo v utorok (7. 8.). Stachura naznačil, že výbor by sa mal zaoberať aj kauzou zákazky výmeny vodovodného potrubia v trenčianskej nemocnici.