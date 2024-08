Meteorológovia upozorňujú na povodne v týchto okresoch: Platia aj výstrahy pred búrkami

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

BRATISLAVA - S povodňami treba v piatok počítať v okresoch Skalica, Senica, Myjava a Malacky. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe. Výstrahy platia do 17.00 h. Výstraha druhého stupňa pred povodňami platí pre okres Senica a pre okresy Skalica, Myjava a Malacky platí výstraha prvého stupňa.

Výstrahy prvého stupňa pred búrkami naďalej platia do 20.00 h v celom Banskobystrickom, Trenčianskom, Nitrianskom a Žilinskom kraji. Platia aj vo väčšine okresov Trnavského kraja a v okresoch Malacky, Pezinok, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča, Poprad a Stará Ľubovňa. V okresoch Bardejov a Sabinov platí výstraha pred búrkami do polnoci. Zároveň v okresoch Trnava, Piešťany, Hlohovec, Zlaté Moravce, Topoľčany, Nitra a Partizánske platí do 16.20 h výstraha druhého stupňa pred búrkami.

V obci prívalová povodeň napáchala veľké škody (Zdroj: TASR/Roman Hanc)