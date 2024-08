Slovensko čaká posledný horúci deň, valia sa na nás búrky! Pripravte sa na OCHLADENIE

(Zdroj: TASR - Dano Veselský, SHMÚ)

BRATISLAVA - Školské prázdniny deťom prešli do druhej polovice a dnes je pred nami posledný horúci deň. Už v jeho závere na niektorých miestach dorazia búrky a ochladenie. Netreba však zúfať, teplo podľa predpovedí ešte bude.

Ako informuje iMeteo, v teplom a vlhšom vzduchu bude nad našou oblasťou klesať tlak vzduchu. Dnes bude polojasno až oblačno, prechodne môže pribudnúť viac oblačnosti, pričom možno aj očakávať prehánky či búrky. Výraznejšie pršať by však nemalo - spadne len do 4 mm zrážok, pri búrkach okolo 15 mm. V priebehu dňa sa očakáva bezvetrie alebo slabý premenlivý vietor, ktorý však pri búrkach prechodne zosilnie.

Slovensko dnes čaká posledný horúci deň. Na západe a juhu Slovenska sa denné teploty vyšplhajú na +29 až +34 stupňov Celzia, no na zvyšku územia ochladí. Tam treba počítať s teplotami od +24 do +29 stupňov Celzia. Pomerne teplo bude aj na horách, kde vo výške 1 500 metrov vystúpi teplota na +17 stupňov Celzia.

Portál varuje aj pred vysokým UV indexom, ktorý na poludnie dosiahne hodnotu 6,5. To znamená, že treba vyhľadať tieň, vonku sa treba chrániť odevom a pokrývkou hlavy a netreba zabúdať na ochranný krém a okuliare.

V piatok už búrky a veterno

V piatok bude fúkať prevažne západný vietor s nárazmi do 30 km/h, pričom v priebehu piatka už treba očakávať na celom území Slovenska búrky. Studený front bude prechádzať priamo cez naše územie, bude zamračené a vyskytnúť by sa mal pre záhradkárov aj dlhoočakávaný dážď. Teploty vystúpia od +23 stupňov Celzia (na severe) do +29 stupňov Celzia na juhu Slovenska.

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na piatok výstrahu prvého stupňa pred búrkami, ktorá na východe Slovenska platí od 14.00 h do polnoci, na zvyšku Slovenska od 10.00 h do 20.00 h. "Existuje malá pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 - 30 mm / 30 min, s nárazmi vetra 18 - 22 m/s (65 - 80 km/h) a s krúpami," varujú meteorológovia.

V sobotu sa smer vetra zmení na severozápadný až severný s nárazmi až do 50 km/h. Na väčšine územia sa však o niečo vyčasí a tak na mnohých miestach bude polooblačné až oblačné počasie. Denné teploty však klesnú. Na severe dosiahne najvyššia teplota +20 stupňov Celzia, na juhu len okolo +26 až +27 stupňov Celzia. V nedeľu opäť vystúpi na juhozápade teplota na +30 stupňov Celzia.

