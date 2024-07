Tragédia na Donovaloch: FOTO zdemolovaných dodávok! Čelnú zrážku neprežil 64-ročný vodič

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)

archívne video

Hromadná nehoda po policajnej naháňačke v obci Tomášov (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Ako uviedla, 64-ročný vodič poštárskeho auta z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s ďalšou oproti idúcou dodávkou. Utrpel zranenia, ktorým na mieste nehody podľahol. "Vodiča a dvoch spolujazdcov z druhej dodávky previezli so zraneniami do nemocnice. Alkohol u tohto vodiča nezistili. U nebohého bude nariadená pitva, pri ktorej sa bude zisťovať prípadné požitie alkoholu," dodala Faltániová. Dopravu cez Donovaly v súčasnosti usmerňuje polícia.

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)