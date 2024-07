Horúčavy trápia aj hydinu: Znášky vajec a prírastky sú nižšie

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Súčasné extrémne horúčavy trápia aj hydinu, nútia veľkochovateľov hydiny venovať zvýšenú starostlivosť kurčatám, morkám aj nosniciam. Úžitkovosť chovov klesá, nižšie sú denné prírastky hydiny. Znášky vajec u nosníc klesajú, naopak, zvyšuje sa úhyn brojlerov. Uviedol to tlačový tajomník Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) Ľubomír Urban.

"Hydina citlivo reaguje na zmeny teplôt, optimálne sú okolo 20 stupňov Celzia, a to je nesmierne náročné dosiahnuť. Hydina preto dostáva preventívne zvýšené dávky vitamínu C, aby lepšie znášala vysoké teploty. Klasické vetranie predovšetkým starších hál v nočných hodinách pomáha minimálne, našťastie investície majiteľov do modernizácie objektov s klimatizáciou pomáhajú zvládať túto náročnú situáciu. Jej maximálne využívanie však zvyšuje chovateľom náklady na energie asi o 20 %," spresnil.

Celkovo však podľa neho pre horúčavy klesá úžitkovosť chovov, nižšie sú denné prírastky hydiny, kurčatá klesajú na hmotnosti z priemerných 2,3 kilogramu (kg) na 2,1 kg. Pri morkách je pokles z priemerných 10 kg na 8 kg a pri moriakoch z 18 kg na 15 kg. "Znáškovosť vajec u nosníc klesá asi o 5 %. Vajcia po znáške musia byť dlhšie naskladnené u producentov, aby sa dostatočne vychladli a mohli sa distribuovať," priblížil Urban.

Dodal, že vyšší je úhyn brojlerov pri nakládke, stúpa z priemerných 2,5 % na 5 %. "Enormným úsilím sa aj v týchto ťažkých podmienkach pre hydinu, ale aj samotných chovateľov a spracovateľov snažia slovenskí hydinári dodávať spotrebiteľom dostatočné množstvá kvalitnej a zdravotne bezpečnej hydiny a vajec," uzavrel tlačový tajomník ÚHS.