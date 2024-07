Záchranári zasahovali pri prípadoch kolapsov z horúčav: Treba aj správne skladovať potraviny

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Záchranári v pondelok (8. 7.) zasahovali v súvislosti s vysokými teplotami pri 76 kolapsových stavoch. Transport do nemocnice bol potrebný u 51 pacientov. Pre TASR to uviedla Petra Klimešová z oddelenia komunikácie a marketingu Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR.

"Najviac zásahov evidujeme v Nitrianskom kraji, a to 13. Najmenej v Trenčianskom, kde sme ambulanciu vyslali šesťkrát," dodala.

archívne video

Aj pes môže skolabovať! Nepriateľ s menom horúčava: Odborník radí, ako vášho miláčika ochrániť (Zdroj: NL/TH)

V lete treba dbať na opatrnosť pri príprave a skladovaní potravín

Pri príprave a skladovaní potravín treba byť opatrný. Pozor si treba dávať najmä v letnom období, ktoré sa spája s vyššími teplotami či cestovaním. Upozornila na to zástupkyňa hlavného hygienika SR so zameraním na hygienu výživy a bezpečnosť potravín Katarína Kromerová. Poukázala pri tom na zásady prevencie, ktoré spracovala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Jednou z nich je udržiavanie čistoty. Odborníčka pripomenula dôležitosť čistenia plôch a zariadení používaných na prípravu jedál aj umývania rúk. Poukázala pritom na mikroorganizmy, ktoré sa môžu prenášať rukami, ale môžu byť aj na utierkach či náradí. "Aj ten najmenší kontakt ich môže preniesť do jedla a vyvolať choroby spôsobené jedlom," poznamenala.

Apelovala tiež na oddeľovanie surových potravín a uvarených pokrmov

"Surové potraviny, predovšetkým mäso, hydina a ryby, ako aj ich šťavy, môžu obsahovať nebezpečné mikroorganizmy, ktoré sa môžu prenášať na ostatné potraviny počas prípravy jedál a skladovania," vysvetlila. V lete neodporúča skladovať jedlá príliš dlhý čas, dokonca ani v chladničke.

Ľudia by podľa slov Kromerovej mali byť dôkladní aj pri ohrievaní a varení pokrmov. "Správna tepelná úprava zabíja takmer všetky nebezpečné mikroorganizmy. Štúdie preukázali, že varenie potravín pri teplote 70 stupňov Celzia môže pomôcť zaistiť ich bezpečnosť pre konzumáciu," dodala. Pokrmy treba podľa nej uchovávať buď v teplom stave (okolo 60 stupňov Celzia), alebo v chlade (pod päť stupňov Celzia). "Chybou je uloženie väčšieho množstva potravín, ktoré sú ešte teplé, do chladničky. Môžu sa tak pomnožiť mikroorganizmy," skonštatovala. Odporučila, aby ľudia pri cestovaní uprednostnili potraviny, ktoré si nevyžadujú chladenie, prípadne ich počas cesty uskladnili v prenosnej chladničke.

Odborníčka zdôraznila aj potrebu používania zdravotne bezpečnej vody a surovín. "Nekonzumujte potraviny s narušeným obalom, zmeneným vzhľadom, farbou, chuťou alebo po uplynutí dátumu spotreby," apelovala. Ľudia by si mali podľa nej vyberať čerstvé a zdravé potraviny. Pripomenula tiež dôležitosť umývania ovocia a zeleniny pitnou vodou. "Kupujte len také množstvo a druhy potravín, ktoré ste schopní skonzumovať do vyznačeného dátumu spotreby, a pre ktoré máte zaistené podmienky skladovania podľa pokynov výrobcu na obale," uzavrela.