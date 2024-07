Areál Kuchajdy bude patriť Olympijskému festivalu: Chcú motivovať deti

Kúpalisko Kuchajda v Bratislave (Zdroj: TASR/Andrej Galica)

"Možno práve toto je cesta k motivácii detí, aby športovali. Dávame im možnosť zažiť to, čo my v športe zažívame pravidelne - emócie, radosť, smiech či súťaženie. Nie každý môže byť olympijský víťaz, ale každý sa môže športom baviť," hovorí prezident SOŠV Anton Siekel.

archívne video

O pol roka začínajú letné olympijské hry v Paríži (Zdroj: Paris 2024)

Počas 17 dní sa odprezentujú takmer tri desiatky športov, ktoré si budú môcť návštevníci vyskúšať. Pripravené budú viaceré turnaje či preteky, program pripravili aj športové organizácie. Jednotlivé športoviská budú rozmiestnené po celom areáli, aktivity budú na brehu i vodnej hladine. Prvýkrát na vodu Kuchajdy vyplávajú jachtárske či vodnoslalomové lode.

Organizátori pripravujú taktiež kultúrny a spoločenský program

Každý deň sa predstavia hudobníci, speváci, tanečníci či hudobné skupiny. Pripravené sú tiež autogramiády, detská zóna a športové aktivity pre najmenších či gastro zóna. Festival bude zároveň aj oficiálnou "fanzónou" Slovenského olympijského tímu. Po návrate z Paríža tam zavítajú aj slovenskí olympionici, ale tiež športovci z predchádzajúcich rokov.

Olympijský festival bude otvorený každý deň počas trvania parížskych hier. Od pondelka do stredy od 10.00 do 20.00 h, od štvrtka do soboty do 22.00 h a v nedeľu do 21.00 h. Vstup je bezplatný. Počas celého trvania festivalu bude otvorené aj Slovenské olympijské a športové múzeum v Dome športu na Olympijskom námestí (vedľa plavárne na Pasienkoch).