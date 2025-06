Brutálny zásah SBS na Kuchajde? VIDEO zachytilo bitku a jazdu autom cez trávu, starosta hovorí o trestnom oznámení

(Zdroj: Facebook/Branislav F.)

Podľa autora videa, ktorý na situáciu upozornil cez sociálne siete, malo ísť o zásah pracovníkov súkromnej bezpečnostnej služby (SBS) voči človeku bez domova. „SBS bije bezdomovcov na Kuchajde a jazdí po tráve s autom!“ napísal Branislav a pýta sa, či ide o bežný postup bezpečnostnej služby v areáli verejného parku.

Rázna reakcia starostu

Z videa však nie je možné s istotou určiť, kto sú útočníci a ani to, či napadnutý muž je naozaj človek bez domova. Isté je len to, že udalosť znepokojila verejnosť a rýchlo sa dostala aj k starostovi mestskej časti Nové Mesto Matúšovi Čupkovi. Ten zareagoval rázne. „Incident ma pobúril a znepokojil, netajím sa tým, že problematiku ľudí bez domova vnímam veľmi citlivo a volím vždy skôr cestu pomoci, ako reštrikcií a ich vytláčania na okraj,“ napísal v statuse na sociálnej sieti Facebook.



Podľa jeho slov osoby na videu nie sú zamestnancami SBS, ktorú má mestská časť zazmluvnenú – tá totiž funguje len počas nočných hodín (22:00 – 6:00). V čase incidentu teda žiadna zmluvná SBS nezasahovala a do areálu ani nevošlo jej vozidlo. Starosta zároveň dodal, že mestská časť pripravuje trestné oznámenie na neznámeho páchateľa a poskytne polícii maximálnu súčinnosť pri vyšetrovaní. Pracovníci SBS, ktorí zabezpečujú Kuchajdu v noci, boli podľa Čupku jasne poučení o svojich právomociach a akékoľvek agresívne správanie je pre nich neprípustné.