KDH chce náborové príspevky pre zdravotné sestry: Takto by mali vyzerať

Peter Stachura (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - KDH navrhuje zavedenie náborových príspevkoch pre sestry a pôrodné asistentky vo výške osemnásobku minimálnej mzdy. Chce tiež zaviesť náborové príspevky pre praktické sestry - asistentky, a to vo výške päťnásobku minimálnej mzdy. Poslanci Národnej rady (NR) SR z KDH Peter Stachura a František Majerský chcú zmenu presadiť novelou zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch. Odôvodňujú to potrebou zlepšiť situáciu s nedostatkom sestier.

"Pokiaľ by sme teraz nepriniesli nábor nových sestier, ktoré teda musia prichádzať, aby nahrádzali tie staršie sestry, tak systém nám môže skolabovať," skonštatoval Stachura na štvrtkovej tlačovej konferencii. Poukázal na to, že absolventi stredných zdravotníckych škôl nie sú dostatočne motivovaní, aby prišli pracovať do systému slovenského zdravotníctva. Návrh je podľa jeho slov jedným z motivačných nástrojov.

Strana KDH predkladá návrh, ako zastabilizovať počet mladých sestier (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Poslanci chcú presadiť, aby sa príspevok vyplácal jednorazovo v zariadeniach ambulantnej aj ústavnej zdravotnej starostlivosti. Vyplatený môže byť až po splnení niekoľkých podmienok, jednou z nich je aj uzavretie pracovného pomeru po dobu najmenej troch rokov vrátane. "Pri predčasnom skončení pracovného pomeru vráti alikvotnú časť príspevku zamestnávateľovi," navrhujú poslanci. Podmienkou je tiež nástup do zamestnania v zdravotníckom zariadení v kalendárnom roku, v ktorom získal odbornú spôsobilosť.

František Majerský (Zdroj: Topky/Ramon Leško)