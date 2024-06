Prezident chce navštíviť všetky susediace štáty, vrátane Ukrajiny

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini sa chystá postupne navštíviť všetky susediace štáty, vrátane Ukrajiny. Vyplýva to z jeho vyjadrenia počas nedeľnej diskusnej relácie RTVS O 5 minút 12. Zopakoval, že ako prvú navštívi Českú republiku.

Prezident opakovane poukázal na dôležitosť členstva SR v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii. "Jedna nám zabezpečuje náš ekonomický rozmach, slobodu pohybu, máme spoločnú menu. (...) A Slovensko je príliš malé na to, aby sa dokázalo brániť prípadnej agresii, a preto nám Severoatlantická aliancia dáva ochranný dáždnik, vďaka ktorému sa môžeme cítiť bezpečnejšie. Takto to z geopolitického hľadiska do budúcna musí aj zostať," podotkol.

archívne video Inaugurácia prezidenta: Pietny akt kladenia venca k pamätníku Brána slobody (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Naznačil, že na pondelkovom (17. 6.) neformálnom samite lídrov EÚ v Bruseli bude operovať s menom Maroša Šefčoviča v súvislosti s prípadným obsadením niektorého z postov v rámci Európskej komisie. Formálne však prípadnú nomináciu musí podľa jeho slov odsúhlasiť koaličná rada.

Slávnostné odovzdávanie osvedčení poslancom Národnej rady SR v historickej budove NR SR v Bratislave 9. októbra 2023. (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Vzťah s premiérom Robertom Ficom označil za korektný

V súvislosti s vnútropolitickým dianím Pellegrini deklaroval, že bude nadstraníckym prezidentom a dokáže sa povzniesť nad záujmy strany Hlas-SD, ktorú zakladal. "Pri rozhodovaní nebudem uprednostňovať nominantov len pre to, že pochádzajú zo strany, v ktorej som predtým pôsobil," povedal. Politické skúsenosti považuje za výhodu. Vzťah s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) označil za korektný. "Vieme komunikovať o veciach, ktoré pred Slovenskom sú. Ja nie som človek, ktorý v sebe nosí nejakú zášť alebo hnev," zdôraznil.

Želá si čo najskoršie obsadenie pozície predsedu parlamentu. "Keď sa pomery poslancov a silové pomery v koalícii nemenia, nedáva mi logiku výzva najmenšej koaličnej strany požadovať druhý najvyšší ústavný post. Počkajme si, ako sa na jeseň poslanci v parlamente dohodnú," dodal. V strane Hlas-SD je podľa jeho slov všeobecná zhoda, že kandidátom na funkciu predsedu parlamentu by mal byť Richard Raši (Hlas-SD).