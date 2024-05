SaS odmietla daň zo sladených nápojov aj napriek niektorým ústupkom rezortu financií

Branislav Gröhling (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Sme radi, že ministerstvo financií vypustilo z pôvodného zámeru zdaňovať aj proteínové a jogurtové nápoje. Pre športovcov to je výrazný úspech," uviedol predseda strany Branislav Gröhling. Nová daň zo sladených nápojov však podľa šéfa SaS nemala vzniknúť vôbec. "Opäť raz na to doplatia všetci, pretože to v konečnom dôsledku predraží celkovú sumu nákupu. Vláda by mala začať výrazne šetriť na sebe a svojich výdavkoch a nezaťažovať občanov ďalšími vyššími daňami. Aj preto bude strana SaS hlasovať proti tejto dani," dodal Gröhling.

Je nevyhnutné konsolidovať verejné financie, priznáva SaS

Vláda podľa SaS priznáva, že je nevyhnutné konsolidovať verejné financie. Problém podľa opozičnej strany však je, že sa tak deje na strane príjmov štátneho rozpočtu, a nie výdavkov. V súčasnosti je deficit na úrovni 4,8 miliardy eur a podľa liberálov sa vyvíja veľmi zle. Daň zo sladených nápojov má budúci rok priniesť do štátneho rozpočtu okolo 80 miliónov eur. "Ministerstvo financií by malo prísť nie s vyššími daňami, ale so skutočným súborom opatrení, ako konsolidovať 1,3 miliardy eur," doplnil podpredseda SaS Marián Viskupič.