So zdražením sladených nápojov nesúhlasia takmer dve tretiny Slovákov, ukázal prieskum

BRATISLAVA - So zvýšenou daňou za sladené nápoje, ktorá má platiť od budúceho roka, nesúhlasia takmer dve tretiny Slovákov. Vyplýva to z prieskumu agentúry NMS Market Research, ktorý prebiehal od 9. do 13. mája na vzorke 1020 respondentov starších ako 18 rokov.