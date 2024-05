Trenčiansky kraj má novú koncepciu rozvoja zdravotníctva do roku 2030

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Dokument dal TSK vypracovať externej spoločnosti s cieľom zadefinovať opatrenia, ktoré zabezpečia dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov kraja. Koncepcia mapuje demografický a socioekonomický vývoj obyvateľstva v kraji, aktuálny stav v jednotlivých segmentoch zdravotnej starostlivosti, posúdenie stavu troch krajských nemocníc a definuje možnosti a scenáre ich ďalšieho vývoja vo väzbe na strategické ciele zdravotníctva TSK.

archívne video

Nová nemocnica v Banskej Bystrici je najväčší investičný projekt v rámci Plánu obnovy (Zdroj: TASR/Michal Svítok)

O hľadanie optimálneho modelu ďalšieho fungovania nemocníc zastupiteľstvo požiadalo predsedu TSK Jaroslava Bašku. Výsledkom má byť garantovanie trvalej udržateľnosti a dostupnosti v potrebnom rozsahu pri zabezpečení ekonomickej efektívnosti.

"Určite nechceme nemocnice predať, je to majetok TSK, do ktorého sme za desať rokov investovali 60 miliónov eur. Možno by sme hľadali niekoho, kto by tento župný majetok zveľaďoval a poskytoval zdravotnú starostlivosť v potrebnom rozsahu a kvalite. Scenárov je viac, budeme sa o tomto rozprávať na stretnutiach v jednotlivých nemocniciach, ktoré chcem absolvovať v najbližšom období," vysvetlil Baška.