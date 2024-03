Opozícia namieta zmeny v RTVS, SaS aj Demokrati pripravili hromadnú pripomienku

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

VIDEO

Poslanci zo SaS o zmenách v RTVS: Podávame hromadnú pripomienku, odkazujú (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Snahy vlády o zrušenie RTVS nemôžeme nechať tak," vyhlásil poslanec Národnej rady (NR) SR za SaS Branislav Gröhling. Liberáli vidia za legislatívou snahu o politické ovládnutie inštitúcie. V hromadnej pripomienke navrhujú odmietnutie zákona ako celku, riadne medzirezortné pripomienkové konanie bez skracovania aj "vypustenie ustanovení, ktoré negatívne ovplyvňujú verejnoprávny charakter RTVS, a teda jej nezávislosť, pluralitu, princíp demokracie a slobodnej tvorby, a namiesto toho posilňujú vplyv vládnej, respektíve politickej moci". René Parák zo SaS označil návrh za paškvil, ktorý mení inštitúciu na štátne médium podriadené vládnej garnitúre. Podotkol, že vychádza zo subjektívnych dohadov rezortu a pôsobí účelovo s cieľom nahradiť súčasné vedenie RTVS nominantmi SNS s kontrolou nad jej obsahom.

Demokrati už vyzbierali podpisy pod hromadnú pripomienku

Podpisy pod hromadnú pripomienku už vyzbierali Demokrati. Strana zdôraznila, že rezort kultúry si nemôže s verejnými inštitúciami financovanými z daní občanov robiť, čo sa mu zachce. Vyjadrenie MK vníma negatívne aj poslankyňa za PS Zora Jaurová. Ministerka kultúry podľa nej velebila alternatívne médiá a snažila sa kompromitovať každého, kto ju kritizuje. "O novom zákone sme sa nedozvedeli takmer nič. Pôsobím v kultúre celý svoj život, ale takýto festival nenávisti a hlúposti priamo na pôde ministerstva, ktoré by malo byť príkladom kultúrnej komunikácie, som naozaj ešte nezažila," skonštatovala.

archívne video

Tlačová konferencia ministerky kultúry SR Martiny Šimkovičovej Návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase. (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Člen parlamentného výboru pre médiá a kultúru za KDH Jozef Hajko označil vyjadrenia rezortu za účelové. "Ak sa majú odstrániť problémy, ktoré v RTVS určite nejaké sú, tak nech sa využije pôda, ktorá na to je, tým myslím Radu RTVS alebo napríklad výbor pre média a kultúru," uviedol. Tvrdí, že podľa návrhu má RTVS skončiť ako médium verejnoprávnej služby a stať sa médiom služby vládnej moci. Namieta tvrdenia rezortu, že RTVS stráca verejnoprávny charakter. "Pritom to hovorí osoba, ministerka kultúry, ktorá sa podieľala na budovaní dezinformačnej scény," podotkol. V súvislosti s hospodárením RTVS dodal, že SNS sa pričinila o skrátenie rozpočtu inštitúcie a tlačí ju do väčších ziskov z reklám.

Predstavitelia MK a predseda SNS Andrej Danko uviedli ako dôvod na zmeny vo fungovaní RTVS potrebu posilnenia jej finančnej stability aj to, že inštitúcia nedokázala po rokoch fungovania svojím obsahom a činnosťou preukázať, že je skutočne verejnoprávna. Za prioritu považujú výmenu generálneho riaditeľa telerozhlasu, ako aj zmenu spôsobu jeho výberu.