Prijatie zákona o telerozhlase by bolo porušením legislatívy EÚ, tvrdí Čaputová

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Prijatie nového zákona o Slovenskej televízii a rozhlase v predloženej verzii by bolo v priamom rozpore s novým Európskym aktom o slobode médií. Upozornila na to prezidentka SR Zuzana Čaputová.

archívne video Poslanci zo SaS o zmenách v RTVS: Podávame hromadnú pripomienku, odkazujú (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Pripomenula, že nové nariadenie EÚ upravuje mechanizmy na zabezpečenie nezávislosti a nestrannosti verejnoprávnych médií a ich ochranu pred politickými zásahmi. "Zdôrazňuje, že členské štáty nesmú vystaviť verejnoprávne médiá riziku politickej kontroly, pretože to vedie k zaujatosti a strate nestrannosti spravodajstva," dodala prezidentka. Poukázala na to, že SR ako členský štát EÚ má povinnosť rešpektovať únijnú legislatívu, čo okrem iného znamená zdržať sa prijatia takých zákonov, ktoré by v období medzi nadobudnutím platnosti a dátumom účinnosti právnych predpisov EÚ vo vnútroštátnej legislatíve pôsobili proti ich cieľom.

Budova RTVS (Zdroj: TASR/Michal Svítok)

"Nariadenie EÚ má vstúpiť do platnosti 20 dní od publikovania, v čase prijatia zákona navrhnutého ministerstvom kultúry bude už teda platné. Je preto zrejmé, že návrh zákona z dielne ministerstva kultúry by bol jednoznačne v rozpore s účelom a textom tohto nariadenia," zdôraznila. Volanie po zvýšení kvality a profesionality akejkoľvek inštitúcie vníma prezidentka ako prirodzené, spochybňuje však dôvody, ktoré uvádzajú v súvislosti s RTVS predkladatelia nového zákona, či už je to neobjektívnosť spravodajstva alebo nenapĺňanie verejnoprávneho poslania. Hlava štátu upozorňuje, že ani orgán dohľadu - Rada RTVS, ani národný regulátor v oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb - Rada pre mediálne služby nekonštatujú v prípade RTVS systémové zlyhanie.

Ak politici hovoria o zodpovednosti za RTVS, mali by ju preukázať, tvrdí

"Spravodajstvo RTVS diváci hodnotia ako najobjektívnejšie," dodáva Čaputová. Zámer predkladateľov sa jej preto javí ako účelový. Dodáva, že ak politici hovoria o zodpovednosti za RTVS, mali by ju preukázať zabezpečením dostatočných finančných zdrojov a transparentným výberom orgánov verejnoprávneho média. "V žiadnom prípade nepreberajú zodpovednosť za to, v akom svetle by sa v spravodajstve chceli vidieť a ani za to, aké programy má a nemá rozhlas a televízia vysielať," zdôraznila hlava štátu.

Podľa návrhu zákona, ktorý Ministerstvo kultúry SR predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania, by sa súčasná inštitúcia nemala formálne rozdeliť. Zmenou má však prejsť kreovanie orgánov inštitúcie, na ktoré má mať najväčší vplyv rezort kultúry a väčšina v parlamente. Opätovne sa má zaviesť inštitút zmluvy so štátom ako doplnok financovania. Dôvodom na zmeny je podľa predkladateľov potreba posilnenia finančnej stability telerozhlasu, ako aj fakt, že inštitúcia nedokázala po rokoch fungovania svojím obsahom a činnosťou preukázať, že je skutočne verejnoprávna. Opozícia návrh ostro kritizuje, vidí v ňom pokus o politické ovládnutie RTVS a jej pretvorenie na propagandistické médium súčasnej vlády.