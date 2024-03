Dopravné peklo na našich diaľniciach začína: Zdržania, obchádzky a kolóny! V TÝCHTO úsekoch to bude naozaj zlé

(Zdroj: TASR - Jaroslav Novák)

„Tak ako sme Vás už informovali v predchádzajúcich dňoch, od 12.03.2024 (utorok) bude uzatvorený most nad diaľnicou D1, ktorý spája cestu I/61 (Ivanka pri Dunaji) s Čiernou Vodou, miestnou časťou Chorvátskeho Grobu z dôvodu jeho odstraňovania,“ informovala polícia motoristov.

Ako informoval denník Pravda, obmedzenia budú prebiehať aj na križovatke D1 a R1 pri Trnave. Dobudovanie dôležitej križovatky spájajúcej bratislavský obchvat s diaľnicou D1 je kľúčové pre plynulý tranzit nákladných vozidiel mimo Bratislavy. Pomôže aj osobnej doprave, pretože jednou z najvyťaženejších ciest na Slovensku je práve časť bratislavského obchvatu v Ružinove, píše portál.

Prerábka mostov potrápi aj Prešovčanov

K významnej zmene v cestnej premávke dôjde aj v meste Prešov. Komplikácie vodiči zažijú najmä na preťaženej križovatke, cez ktorú denne prejde priemerne 21-tisíc aut. Odstávka mosta pri Lesíku delostrelcov v Prešove začala už 5. marca. Mesto informuje, že uzatvorenie premávky v tomto úseku by malo trvať zhruba pol roka.

„Nový most bude vybudovaný v jednom celku (bez postranných lávok) a bude slúžiť ako jednoliata stavba pre autá, cyklistov aj chodcov. Zhotoviteľ stanovil dátum pre ukončenie výstavby na október 2024,“ informovalo mesto.

Do výstavby mosta bude investovaných 4 milióny eur, práce by tak mali byť rozdelené do štyroch etáp. Prvá fáza odštartovala už v spomínanom termíne, teda začiatkom marca. Počas druhej fázy, ktorá by mala odštartovať v máji dôjde k demolácii mosta.

„Pre peších bude osadená dočasná lávka. Nový most s oceľovým oblúkom bude mať dĺžku 31 metrov a šírku 23 metrov. Chodník pre peších a cyklistov bude v dĺžke 133 metrov. Projektantom stavby je Dopravoprojekt a.s. a zhotoviteľom je Metrostav DS a. s.,“ priblížilo mesto.

Celý projekt by tak mal byť uzavretý v druhej polovici roka 2024, kedy sa Prešovčania dočkajú nového mosta.