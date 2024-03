Európska služba elektronického výberu mýta funguje už aj na Slovensku

(Zdroj: TASR - Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Do Európskej služby elektronického výberu mýta (EETS) je už zapojené aj Slovensko. Svoje služby od piatka domácim aj zahraničným dopravcom na Slovensku poskytujú štyria medzinárodní poskytovatelia, ktorí prešli procesom akreditácie. Ide o taliansky Telepass, nemecký Toll4Europe a české firmy Eurowag a ITIS. Spustenie EETS na Slovensku v piatok potvrdil hovorca Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Tomáš Ferenčák.

"Európska služba elektronického výberu mýta bola spustená už v prvých minútach dnešného dňa. Systém beží a nezaznamenali sme zatiaľ žiadne technické problémy," uviedol Ferenčák. EETS prinesie podľa NDS na slovenské diaľnice a rýchlostné cesty konkurenciu vo výbere mýta, liberalizuje trh a dopravcom zaistí vyšší komfort. Európsky mýtny systém zjednoduší dopravcom prechod hranicami i platobný systém. Po novom totiž dopravným či logistickým spoločnostiam pri tranzite Európou stačí jedna palubná jednotka. Nemusia si už pri prejazde jednotlivými krajinami, ktoré sú zapojené do EETS, zabezpečovať tú národnú.

Slovensko začalo pracovať na zapojení do EETS ešte v roku 2022

"To znamená, že dopravca šetrí na poplatkoch, servise, nemusí si kontrolovať mýtne transakcie a fakturáciu pre každý štát zvlášť a rovnako nemusí ani prípadné reklamácie riešiť separátne," doplnila NDS. Slovensko začalo pracovať na zapojení do EETS ešte v roku 2022. Koncom roka 2022 NDS otestovala aplikáciu pre EETS poskytovateľov. Vlani sa postupne do európskeho mýtneho systému začali zapájať medzinárodní poskytovatelia. Prvým bol taliansky Telepass, následne sa pridala nemecká firma Toll4Europe a vlani v marci pribudli aj české firmy Eurowag a ITIS.

Zapojení poskytovatelia museli prejsť technickou akreditáciou. Celý proces zapojenia Slovenska do EETS zavŕšilo v januári tohto roka spustenie pilotnej prevádzky, počas ktorej diaľničiari overovali správne nastavenie palubných jednotiek EETS poskytovateľov jazdami po diaľniciach a rýchlostných cestách.