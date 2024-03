AKTUÁLNE Vodiči, spozornite, búrajú most! Uzavretá je diaľnica D1 od križovatky Bernolákovo po Bratislavu

Polícia upozorňuje vodičov na uzavretie mosta nad diaľnicou D1 pred Bratislavou (Zdroj: Topky)

BRATISLAVA - Vodiči by mali v nedeľu do 12.00 h rátať s uzáverou diaľnice D1 v úseku križovatky Bernolákovo (Triblavina) - križovatka Bratislava - Zlaté piesky. Dôvodom je demolácia, odstránenie mosta v úseku Čierna Voda, cesta I/61 nad diaľnicou. Uzávera sa začala už v sobotu (16.3.) Upozorňuje na to Národná diaľničná spoločnosť (NDS) a bratislavská krajská polícia.

Búranie mosta nad D1 a obmedzenia v doprave (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

"Pre demolačné práce bude úsek diaľnice D1 v dĺžke približne 4,5 kilometra (km) uzatvorený. Keďže pred samotným uzatvorením diaľnice je nutné vykonať prípravné práce s dopravným značením, pre bezproblémovú dopravu odporúča NDS motoristom vyhnúť sa úseku už od 20.30 h a využiť starú Seneckú cestu I/61, ktorá je určená ako obchádzková trasa počas uzatvorenia diaľnice od križovatky Zlaté piesky po križovatku Triblavina," uviedla NDS.

Priblížila, že na obchádzkovú trasu motoristov navedie odbočenie v križovatke Triblavina v smere zo Žiliny do Bratislavy, v smere von z mesta v križovatke Ivanka pri Dunaji. "Demolačné práce na moste a uzatvorenie diaľnice D1 sú naplánované na víkendovú noc, aby sa minimalizoval dosah na dopravu," tvrdí NDS.

Polícia upozorňuje vodičov na uzavretie mosta nad diaľnicou D1 pred Bratislavou (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Po odstránení mosta sa začne pracovať na rozšírení jazdných pruhov a ich napojení na D1

Práce by mali podľa NDS trvať niekoľko mesiacov a naplánované sú tak, aby sa znížil dosah na premávku. Práce sa uskutočnia v smere z Bratislavy do Žiliny medzi 13,6 a 16,25 km a v opačnom smere medzi 17,2 a 13,9 km. Počet jazdných pruhov v tomto úseku D1 ostane aj počas prác zachovaný, no budú zúžené a tiež bude znížená povolená rýchlosť. NDS upozornila motoristov, že treba rátať so zdržaniami, najmä v dopravných špičkách. Vodičom odporúča využívať alternatívne trasy.