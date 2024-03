Na trhu je ďalšia nebezpečná kozmetika! Veľké upozornenie hygienikov: Varujú aj pred známymi značkami

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na viacero nebezpečných kozmetických výrobkov. Do systému Safety Gate Rapex - systému EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch ich nahlásil kontrolný orgán v Taliansku. Informoval o tom odbor komunikácie ÚVZ SR.

Výrobky sa môžu vyskytovať aj na Slovensku, upozornil ÚVZ. Kompletný zoznam výrobkov možno nájsť na jeho webe. Databáza výrobkov hlásených do systému Safety Gate/RAPEX je dostupná aj na webovej stránke Európskej komisie.

1. hlásenie A12/00511/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Pantea – toaletná voda pre ženy

značka: De Naturmais

typ výrobku/číslo výrobku: Eau de toilette pour femme

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

2. hlásenie A12/00515/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Love Secrets – telový krém

značka: Parah

typ výrobku/číslo výrobku: 13851

výrobná dávka: 14M 05

čiarový kód: 8051411537861

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Paglieri Sell System spa, Via Industria snc, 15068 Pozzolo F. ro, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, telový krém zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

3. hlásenie A12/00520/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Dahlia Color Paris – krém na vlasy

značka: Dahlia Color

typ výrobku/číslo výrobku: c3

výrobná dávka: 1609469

čiarový kód: 8021694144100

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: DAHLIA COLOR, 88 Avenue des Ternes, 75017 Parigi, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: krém na vlasy v plastovom tégliku, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

4. hlásenie č. A12/00521/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Bain Doucer – výrobok do kúpeľa

značka: Caramance

typ výrobku/číslo výrobku: 78780

výrobná dávka: 24014

čiarový kód: 8051411537953

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Paglieri Sell System spa, via industria snc, 15068 Pozzolo F.ro, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: výrobok do kúpeľa v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

5. hlásenie č. A12/00523/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Soft crema face body hands – hydratačný krém na tvár

značka: Nivea

typ výrobku/číslo výrobku: Crema morbida viso corpo e mani

výrobná dávka: 01013074

čiarový kód: 5025970022574

krajina pôvodu: Nemecko

výrobca: Beiersdorf, Beiersdorfstraβe 1-9, 22529 Hamburg, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, hydratačný krém v bielom plastovom tégliku, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

6. hlásenie č. A12/00524/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Candela da massaggio – výrobok určený na masáž tela

značka: Parah

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 24014

čiarový kód: 8051411537915

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Paglieri Sell System spa, via industria snc, 15068 Pozzolo F.ro, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: výrobok určený na masáž tela v plastovom tégliku, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

7. hlásenie č. A12/00525/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Natura Oil trattamento viso 24 ore – krém na tvár

značka: NATURA OIL

typ výrobku/číslo výrobku: Crema emolliente con olio di oliva bio

výrobná dávka: L1318

čiarový kód: 8034055538289

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: SUAREZ PARFUMS & COSMETICS, Via Pergolesi 1, 20811 Cesano Maderno (MB),

Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, upokojujúci krém obsahujúci organický olivový olej, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

8. hlásenie č. A12/00526/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Doccia Shampoo tonificante con vitamine della frutta – šampón na umývanie vlasov a tela

značka: Neutro Roberts

typ výrobku/číslo výrobku: Doccia shampoo

výrobná dávka: 30191

čiarový kód: 8002410009620

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Società Italo-Britannica L. Manetti & H. Roberts & C.p.A., Via Baldanzese 177, 50041

Calenzano (FI), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 250 ml, šampón v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

9. hlásenie č. A12/00527/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Comfort plus – sprejový dezodorant

značka: Nivea

typ výrobku/číslo výrobku: Deodorante spray

výrobná dávka: 64274210 07:18

čiarový kód: 4005808816033

krajina pôvodu: Nemecko

výrobca: Beiersdorf, Beiersdorfstraβe 1-9, 22529 Hamburg, Nemecko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: sprejový dezodorant v hliníkovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

10. hlásenie č. A12/00528/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: BSQ Natural Couture - White Bergamotto Lozione corpo – telové mlieko

značka: BSQ

typ výrobku/číslo výrobku: VAWB002

výrobná dávka: 710 - 1153

čiarový kód: 5016763910147

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo

výrobca: The Berkeley Square Cosmetics Company Ltd, Berkeley Square, WIJ 6BD Londra,

Spojené kráľovstvo

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: telové mlieko zabalené v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

11. hlásenie č. A12/00529/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: BSQ Natural Couture - White Muguet – telové mlieko

značka: BSQ

typ výrobku/číslo výrobku: VAWM002

výrobná dávka: 1111 - 1469

čiarový kód: 5016763910260

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo

výrobca: The Berkeley Square Cosmetics Company Ltd, Berkeley Square, WIJ 6BD Londra,

Spojené kráľovstvo

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: telové mlieko zabalené v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

12. hlásenie č. A12/00530/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Biblos Blu - Light Fever – telové mlieko

značka: Biblos

typ výrobku/číslo výrobku: lozione corpo light fever women

výrobná dávka: GA01456

čiarový kód: 8007033783292

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Eurocosmeci Srl - Div. COSWELL SPA, Via P. Gobetti n.4, 40050 Funo di Argelato

(BO), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 400 ml, telové mlieko zabalené v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

13. hlásenie č. A12/00531/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Ferragamo – parfumovaná voda

značka: Ferragamo

typ výrobku/číslo výrobku: Profumo

výrobná dávka: 50202

čiarový kód: 8032529114526

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Ferragamo Parfums Spa, Via Tornabuoni 2, 50123 Firenze, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 30 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

14. hlásenie č. A12/00532/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Muschio Marino – telové mlieko

značka: Gandini

typ výrobku/číslo výrobku: Latte corpo

výrobná dávka: 52509

čiarový kód: 8012543525096

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Promoparf Spa, Via Dei Giovi 51, 20032, Cormano MI, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, telové mlieko v sklenenej fľaške, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

15. hlásenie č. A12/00537/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Narcisos – toaletná voda pre ženy

značka: REAL TIME

typ výrobku/číslo výrobku: Eau de toilette pour femme

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

16. hlásenie č. A12/00540/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Professional Milano shampoo idratante nutriente – šampón

značka: Nani

typ výrobku/číslo výrobku: Professional Milano shampoo idratante nutriente

výrobná dávka: L 0239

čiarový kód: 8034055534120

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: SUAREZ - Suarez Adriana Nilda, Via Pergolesi 1, 20811 Cesano Maderno (MB),

Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 500 ml, hydratačný šampón v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

17. hlásenie č. A12/00541/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Shampoo emolliente – šampón

značka: NATURA OIL

typ výrobku/číslo výrobku: Shampoo emolliente

výrobná dávka: 1138

čiarový kód: 8034055538586

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: SUAREZ PARFUMS & COSMETICS, Via Pergolesi 1, 20811 Cesano Maderno (MB),

Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, plastová fľaša obsahujúca šampón s obsahom olivového oleja, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

18. hlásenie č. A12/00542/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Imperium – toaletná voda

značka: Conver

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: XN1910001

čiarový kód: 8 056860 240010

krajina pôvodu: Čínska ľudová republika

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

19. hlásenie č. A12/00543/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Elixir – toaletná voda pre ženy

značka: De Naturmais

typ výrobku/číslo výrobku: Eau de toilette pour femme

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

20. hlásenie č. A12/00544/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Doce – toaletná voda pre mužov

značka: neuvedené

typ výrobku/číslo výrobku: Eau de toilette pour homme

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

21. hlásenie č. A12/00545/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: n°55 – toaletná voda

značka: De Naturmais

typ výrobku/číslo výrobku: Eau de toilette

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

22. hlásenie č. A12/00546/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Garnier Belle Color – farba na vlasy

značka: Garnier

typ výrobku/číslo výrobku: Crema colore per capelli

výrobná dávka: Y25042008

čiarový kód: 3600010011811

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: farba na vlasy zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

23. hlásenie č. A12/00547/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Kelemata - Shampoo delicato – šampón

značka: Kelemata

typ výrobku/číslo výrobku: Shampoo delicato Fiordaliso - uso frequente

výrobná dávka: 107003

čiarový kód: 8009150508192

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Kelemata Srl, Corso Re Umberto 20, 10120 Torino, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 250 ml, šampón v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

24. hlásenie č. A12/00548/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Kelemata - Shampoo fortificante al fiordaliso – šampón

značka: Kelemata

typ výrobku/číslo výrobku: Shampoo fortificante fiordaliso

výrobná dávka: 626036

čiarový kód: 8009150504167

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Kelemata Srl, Corso Re Umberto 20, 10120 Torino, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 250 ml, šampón v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

25. hlásenie č. A12/00549/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Allienate de naturmais – toaletná voda pre ženy

značka: Allienate

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 210235

čiarový kód: 8 435160610509

krajina pôvodu: Španielsko

výrobca: Fragancias Mais, Pol. Ind. Los Torraos c/Catalu 12, 30562 Ceut (Murcia), Španielsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

26. hlásenie č. A12/00550/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Garnier colore naturale – farba na vlasy

značka: Garnier

typ výrobku/číslo výrobku: Colore per capelli - 8,43 rame

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 3600540473769

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: Garnier, Palce Vendome 16, 75001 Parigi, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: farba na vlasy zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

27. hlásenie č. A12/00551/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Excell 10 - Castano chiaro 5 – farba na vlasy

značka: L'OREAL PARIS

typ výrobku/číslo výrobku: Excell 10 - Colorazione permanente castano chiare 5

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 3600521437292

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: L'Oreal Paris, Place Vendome 16, 75001 Parigi, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: kartónová škatuľka obsahujúca tubu farbiaceho krému (60 ml), aplikačnú fľaštičku s vyvíjacím roztokom (60 ml) a vrecúško balzamu (44 ml), viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

28. hlásenie č. A12/00552/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Skin Naturals – vlhčené utierky

značka: Garnier

typ výrobku/číslo výrobku: Fresh essential

výrobná dávka: 28N906

čiarový kód: 8024417013127

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: GARNIER, Place Vendome, 75001 Parigi, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: vlhčené utierky na odstraňovanie make-upu v plastovom obale, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

29. hlásenie č. A12/00553/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Excell 10 - colorazione permanente - biondo scuro glace 7,13 – farba na vlasy

značka: L'OREAL PARIS

typ výrobku/číslo výrobku: colorazione permanente capelli - biondo scuro glace 7,13

výrobná dávka: 10E03B

čiarový kód: 3600521437353

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: L'Oreal Paris, Place Vendome 16, 75001 Parigi, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: farba na vlasy obsahujúca tubu farbiaceho krému (60 ml), fľaštičku s vyvíjacím roztokom (60 ml) a vrecúško balzamu (40 ml), viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

30. hlásenie č. A12/00554/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Cliven crema polivalente – krém na tvár

značka: Cliven

typ výrobku/číslo výrobku: Crema polivalente

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 5014530000180

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: L.C.A. Laboratorio di Chimica Applicata Srl, Via Marconi 25, 20182 Limbiate MB,

Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 300 ml, viacúčelový krém na pokožku v sklenenej nádobe, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

31. hlásenie č. A12/00555/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Kelemata Shampoo rigenerante per capelli – regeneračný šampón

značka: Kelemata

typ výrobku/číslo výrobku: kelemata shampoo per capelli burro di karitè

výrobná dávka: 034002

čiarový kód: 8009150508147

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Kelemata Srl, Corso Re Umberto 20, 10128 Torino, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 250 ml, šampón v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

32. hlásenie č. A12/00556/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Dove Reafirmante Firming – telový krém

značka: Dove

typ výrobku/číslo výrobku: Crema riduttrice cellulite

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8717163427293

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo

výrobca: Unilever, Quarry RD E, CH63 Wirral, Spojené kráľovstvo

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, telový krém proti celulitíde v plastovej tube, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

33. hlásenie č. A12/00558/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Salviette struccanti idratanti – vlhčené utierky na odstraňovanie make-upu

značka: Cera di Cupra ®

typ výrobku/číslo výrobku: Pelli Giovani

výrobná dávka: UCA16G

čiarový kód: 8 002140 053115

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: FARMACEUTICI DOTTOR CICCARELLI, Via Clemente Prudenzio 13, 20138 Milano,

Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: vlhčené utierky na odstraňovanie make-upu v plastovom obale, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

34. hlásenie č. A12/00559/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Paris riviera – toaletná voda pre ženy

značka: Millinery

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 6 292257 582918

krajina pôvodu: Spojené arabské emiráty

výrobca: Asten International, Dubai, Spojené arabské emiráty

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

35. hlásenie č. A12/00560/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Cellular Filler – nočný krém

značka: Nivea

typ výrobku/číslo výrobku: 82560

výrobná dávka: 84363376

čiarový kód: 4005900517074

krajina pôvodu: Nemecko

výrobca: Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20245 Hamburg, Nemecko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: nočný krém v tégliku, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

36. hlásenie č. A12/00561/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Kelemata - Balsamo fortificante – kondicionér na vlasy

značka: Kelemata

typ výrobku/číslo výrobku: Balsamo fortificante fiordaliso per capelli

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8009150508130

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Kelemata Srl, Corso Re Umberto 20, 10128 Torino, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, kondicionér na vlasy v plastovej tube, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

37. hlásenie č. A12/00562/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Nivea Visage – pleťové tonikum

značka: Nivea

typ výrobku/číslo výrobku: 81106

výrobná dávka: 60918410

čiarový kód: 4005900811066

krajina pôvodu: Nemecko

výrobca: Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20245 Hamburg, Nemecko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: pleťové tonikum v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

38. hlásenie č. A12/00563/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: GianMarcoVenturi - Woman – telové mlieko

značka: GMV

typ výrobku/číslo výrobku: Crema latte corpo

výrobná dávka: 11691855

čiarový kód: 8002747008723

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: The First Spa, Via Festa del Perdono 10, 20122 Milano, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, telové mlieko v plastovej tube, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

39. hlásenie č. A12/00564/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Nivea Visage – pleťové tonikum

značka: Nivea

typ výrobku/číslo výrobku: 81105

výrobná dávka: 91054410

čiarový kód: 4005900811059

krajina pôvodu: Nemecko

výrobca: Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20245 Hamburg, Nemecko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, revitalizujúce pleťové tonikum, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

40. hlásenie č. A12/00565/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Garnier Cristal Color – farba na vlasy

značka: Garnier

typ výrobku/číslo výrobku: Crema colore gel per capelli - 10.31 Biondo chiarisssimo dorato

výrobná dávka: YC297

čiarový kód: 8024417002077

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: Garnier, Place Vendome 16, 75001 Parigi, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: farba na vlasy zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

41. hlásenie č. A12/00566/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Garnier Fructis 2in1 – šampón

značka: Garnier

typ výrobku/číslo výrobku: Shampoo per capelli 2in1 Repair - Olive, Avocado e Shea

výrobná dávka: 26K600

čiarový kód: 3600540521446

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: Garnier, Place Vendome 16, 75001 Parigi, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 400 ml, šampón v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

42. hlásenie č. A12/00567/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Intu Style – lak na vlasy

značka: INTU

typ výrobku/číslo výrobku: Lacca spray per capelli 24 Ore

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 5028748102409

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo

výrobca: Arnest International, Riverside Way 5 - Riverside Business Park, KA115DJ Irvine,

Spojené kráľovstvo

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 300 ml, lak na vlasy v hliníkovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

43. hlásenie č. A12/00568/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Belle Color – farba na vlasy

značka: Garnier

typ výrobku/číslo výrobku: Garnier 91 Black

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 3600541160187

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: Garnier, Place Vendome 16, 75001 Parigi, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: čierna farba na vlasy zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

44. hlásenie č. A12/00571/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Excellence 10 - colorazione capelli biondo scuro 7 – krémová farba na vlasy

značka: L'OREAL PARIS

typ výrobku/číslo výrobku: Biondo scuro 7 - colorozione capelli

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 3600521437346

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: L'Oreal Paris, Place Vendome 16, 75001 Parigi, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: kartónová škatuľka obsahujúca tubu farbiaceho krému (60 ml), fľaštičku s vyvíjacím roztokom (60 ml) a vrecúško balzamu (44 ml), viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

45. hlásenie č. A12/00572/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Dove Beauty Care Shower – sprchovací krém

značka: Dove

typ výrobku/číslo výrobku: Beauty Care Shower - go fresh - fresh touch

výrobná dávka: 8417153

čiarový kód: 8717163348666

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo

výrobca: Unilever, Quarry RDE, CH63 Wirral, Spojené kráľovstvo

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 250 ml, sprchovací krém v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

46. hlásenie č. A12/00573/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Garnier Naturals – kondicionér na vlasy

značka: Garnier

typ výrobku/číslo výrobku: Balsamo per capelli - Orchidea

výrobná dávka: 36H501

čiarový kód: 3600540930774

krajina pôvodu: Grécko

výrobca: L'Oreal Hellas A.E., Leof. Eth. Antistaseos 39 A, 14234 Nea lonia, Grécko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, kondicionér na vlasy v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

47. hlásenie č. A12/00574/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Trio attivo 45+ viso – krém na tvár

značka: L'OREAL

typ výrobku/číslo výrobku: Crema anti-invecchiamento 45+ riduce le rughe

výrobná dávka: 02102016

čiarový kód: 3600522264675

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: L'Oreal Paris, Place Vendome 16, 75001 Parigi, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, kartónová škatuľka obsahujúca krém na tvár, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)