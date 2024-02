Predseda NRSR Pellegrini začal poúčať Šimečku v priamom prenose: Poviem vám jeden príklad, ako vy robíte politiku

Diskusná relácia televízie JOJ Na hrane, v ktorej debatujú predseda NRSR a politickej strany HLAS-SD Peter Pellegrini s poslancom NRSR a predsedom PS Michalom Šimečkom (Zdroj: Facebook/HLAS - sociálna demokracia/JOJ24)

Peter Pellegrini: Slovensko je pre mňa vždy na prvom mieste (Zdroj: Facebook/Peter Pellegrini)

Šéf parlamentu Peter Pellegrini (predseda HLAS-SD) sa počas politickej diskusie s Michalom Šimečkom (predseda PS) na JOJ24 (Na hrane) vyjadril priamo k vedeniu politiky tejto opozičnej strany. "Poviem vám jeden príklad, ako vy robíte politiku. Po 100 dňoch vlády som videl vášho poslanca, myslím že sa volá Dvořák, ktorý bol dokonca za vlády Matoviča funkcionár vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni."

"Behal po Rázsochách, takto infantilne s mobilom 'no kde je, no kde je tá nemocnica. V roku 2019 tu Pellegrini hovoril, že sa tu ide začať stavať a ja ju tu nevidím, Čo robí Pellegrini po 100 dňoch?'" opisoval situáciu predseda NRSR. Následne doplnil, že tento poslanec zabudol spomenúť, bývalú vládu, pričom menoval konkrétne mená ako Matovič, Krajčí, Lengvarský, Heger a napokon Ódor. "Oni s tým ani len nepohli, ale on bude behať po Rázsochách, typický PS-kár do 2020 a potom už len 2024," doplnil Pellegrini.

Predseda HLAS-SD uverejnil túto časť diskusie aj na sociálnej sieti. K príspevku sa vyjadril, že keď človek počúva akékoľvek vystúpenia slovenskej opozície, musí žasnúť, ako sa im roky 2020 až 2023, teda vlády pánov Matoviča, Hegera a Ódora, podarilo dokonale vytesniť z pamäti. "Táto doba pre nich neexistuje, nič zlé sa vtedy nedialo. Ak chcete vidieť, ako sa týmto spôsobom snaží vymazať ľuďom pamäť typický poslanec za Progresívne Slovensko, pozrite si toto video," dodáva na záver.