Daňový bonus pre rodičov ako ho poznáme končí: Nová vláda ho poriadne okresala, takáto bude jeho výška po novom!

Už v roku 2025 sa tak suma z maximálnych 140 eur na jedno dieťa zníži na 100 eur a aj to len pre deti do 15 rokov. Na staršie deti budú dostávať rodičia už iba maximálne 50 eur. Nová vláda sa pre tento krok rozhodla v súvislosti s konsolidáciou verejných financií a avizovala, že ani tento krok nemusí byť definitívny, informoval portál tvnoviny.sk.

„V oblasti zdanenia príjmov fyzických osôb vláda navrhne zaviesť vyššiu progresivitu úpravou pásiem základu dane bez negatívneho dosahu na nízkopríjmové skupiny obyvateľstva a sociálne spravodlivejšie nastaví daňový bonus na dieťa,“ napísala v Programovom vyhlásení vlády. Daňový bonus by tak po novom mohol byť efektívnejší najmä pre ľudí s nižším príjmom, čím chce aj Ministerstvo financií SR zefektívniť doterajší systém vyplácania daňového bonusu.

V minulosti prešlo vyplácanie daňového bonusu viacerými zmenami. Od júla 2022 bola jeho výška 70 eur pre deti do 15 rokov a 40 eur pre staršie deti, v roku 2023 ho vláda Igora Matoviča zdvihla na maximálnych 140 eur pre deti do 18 rokov a 50 eur pre deti nad 18 rokov, a ak sa vláda a Ministerstvo financií nerozhodne inak, od roku 2025 by suma daňového bonusu pre deti do 15 rokov bola maximálnych 100 eur a 50 eur pre deti do 18 rokov.

Na nespravodlivý systém vyplácania v minulosti upozorňovali viacerí odborníci vrátane slovenského analytika, politika a lektora v oblasti pracovného práva, sociálneho zabezpečenia a daní Jozefa Mihála. V praxi to znamenalo, že nárok na plný daňový bonus mal doteraz iba rodič, ktorý v prípade, že má dve deti do 18 rokov, zarábal v hrubom aspoň 1200 eur mesačne, v prípade, že má tri deti, výška zárobku bola nastavená na 1450 eur v hrubom.