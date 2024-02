FINTA s daňovým bonusom na dieťa: Takto si ho viete navýšiť o stovky eur!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Výška daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je 50 eur mesačne, ak dieťa dovŕšilo 18 rokov, za dieťa pod 18 rokov je bonus 140 eur mesačne. Reálna výška bonusu sa počíta podľa toho, aký má rodič príjem a koľko má detí. Pri splnení podmienok si ho môžu rodičia uplatňovať za jednotlivé mesiace až do konca tohto roka. Plná suma daňového bonusu za rok 2023 je 1 680 eur na dieťa do 18 rokov a 600 eur na dieťa od 18 rokov.

Bonus je možné nárokovať do určitého percenta základu dane z príjmov podľa počtu vyživovaných detí. Nárok na daňový bonus vo výške 140 eur je možné uplatniť prvý krát za mesiac, v ktorom sa dieťa narodilo a posledný krát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕšilo 18 rokov. Najnižší bonus je na úrovni 20 percent z čiastkového základu dane rodiča pri jednom dieťati. S každým ďalším dieťaťom má stúpať o sedem percent. Čiastkový základ dane je hrubá mzda bez odvodov zamestnanca.

Ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňajú obaja rodičia, možné je združiť základ dane druhej oprávnenej osoby. "Ak napríklad otec uplatňujúci si nárok na daňový bonus nemá dostatočný základ dane na uplatnenie celého nároku, môže si pri podaní daňového priznania zvýšiť svoj základ dane o základ dane druhej oprávnenej osoby vyživujúcej dieťa v domácnosti, čo v tomto prípade je matka," priblížila Finančná správa SR.

Čiastkový základ dane SZČO v daňovom priznaní za rok 2023 je jeho hrubý zdaniteľný príjem podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, znížený o jeho odvody a výdavky (skutočné alebo paušálne vo výške 60 % príjmu). V daňovom priznaní FO typ B ide o údaj v riadku 45.

Ako získať čo najvyšší daňový bonus na dieťa sa dá uviesť na konkrétnych príkladoch, ktoré použil Jozef Mihál.

Príklad 1

Pán Boris je SZČO, jeho manželka sa stará o dieťa vo veku do 3 rokov a poberá rodičovský príspevok, ona preto žiaden čiastkový základ dane nemá. Pán Boris má dve deti vo veku do 18 rokov a jeho zdaniteľný príjem za rok 2023 je 20-tisíc eur.

V daňovom priznaní za rok 2023 si chce uplatniť paušálne výdavky 60 % z príjmov, čo je 12-tisíc eur. Počas roka 2023 platil odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne z minimálneho základu, spolu zaplatil do Sociálnej poisťovne za 12 mesiacov x 200,72 eur = 2 408,64 eura a do zdravotnej poisťovne za 12 mesiacov x 84,77 eur = 1 017,24 eur. Spolu zaplatil za rok 2023 odvody 3 425,88 eura.

Pán Boris tak má za rok 2023 čiastkový základ dane (ČZD) 4 574,12 eura (20 000 - 12 000 - 3 425,88). Pán Boris si základ dane zníži o nezdaniteľnú časť na daňovníka a má nárok aj na nezdaniteľnú časť na manželku (v plnej sume, keďže manželka sa starala o dieťa vo veku do 3 rokov a nemala žiaden vlastný príjem). Jeho daň z príjmu tak bude 15 % z (4 574,12 - 4 922,82 - 4 500,86) = 15 % z 0 eur, teda nula eur.

Plná suma daňového bonusu za rok 2023 je 2 deti x 12 mesiacov x 140 eur = 3 360 eur. Súčasne je daňový bonus najviac 27 % ČZD. Výsledná suma daňového bonusu pána Borisa bude 1 235,01 eura (27 % z 4 574,12).

Ako si zvýšiť daňový bonus

Príklad 2

Pán Boris sa rozhodne neuplatniť si v daňovom priznaní paušálne výdavky 60 % z príjmov (čo by bolo 12 000 eur, viď vyššie), ale s cieľom mať úmyselne vyšší čiastkový základ dane si uplatní skutočné výdavky vo výške 9 203 eur.

Pán Boris má pri takomto postupe za rok 2023 čiastkový základ dane 7 371,12 eura (20 000 - 9 203 - 3 425,88). Pán Boris si základ dane zníži o nezdaniteľnú časť na daňovníka a má nárok aj na nezdaniteľnú časť na manželku v plnej sume. Jeho daň z príjmu tak bude 15 % z (7 371,12 - 4 922,82 - 4 500,86) = 15 % z 0 eur, teda tiež nula eur.

Plná suma daňového bonusu za rok 2023 je 2 deti x 12 mesiacov x 140 eur = 3 360 eur. Súčasne je daňový bonus najviac 27 % ČZD pána Borisa. Výsledná suma daňového bonusu teda bude až 1990,20 eura (27 % z 7 371,12)

Oproti predošlému príkladu, kedy by si pán Boris uplatnil paušálne výdavky, by pán Boris získal daňový bonus vyšší o 755 eur a rovnako ako v predošlom príklade by neplatil žiadnu daň, uvádza Mihál. Dodáva, že pán Boris by tiež by mal na sociálne a zdravotné poistenie v ďalšom období minimálny vymeriavací základ, jeho odvody by sa tak nezvýšili ani o jedno euro,

"Takáto "špekulácia" s neuplatnením paušálnych výdavkov sa pánovi Borisovi oplatí, získa daňový bonus na dve deti vyšší o 755 eur. Ak by mal deti tri, či štyri, jeho "zisk" by bol ešte vyšší," konštatuje Mihál.