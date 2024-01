Ochromilo nás mrazivé peklo! Z ciest a chodníkov je čistý ľad: Kopia sa nehody, kolabuje verejná doprava

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Aktualizované 11:30 Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) eviduje extrémny nárast úrazov a dopravných nehôd v súvislosti s poľadovicou. Najhoršia situácia je v Bratislavskom kraji. Pre TASR to povedala hovorkyňa OSZZS Petra Klimešová.

"Len v Bratislavskom kraji sme do 11.00 h vyslali 22 ambulancií k úrazom a štyri ambulancie k dopravným nehodám, pri ktorých zohralo úlohu počasie," uviedla Klimešová.

Nápor pacientov s úrazmi po pošmyknutí na zľadovatených chodníkoch a cestách od utorka rána pociťujú aj centrálne príjmy Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB). V utorok ráno bolo pre poľadovicu hlásených v Bratislave a okolí viacero nehôd. Pre námrazu na trolejovom vedení bola tiež premávka električiek v celej Bratislave nepravidelná.

Aktualizované 10:50 V súvislosti s aktuálnymi poveternostnými podmienkami eviduje polícia v Košickom kraji v utorok do 10.00 h dokopy 25 škodových udalostí a dve dopravné nehody na cestách. Pre TASR to uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. "Predbežne však ide iba o ľahké zranenia," dodala s tým, že doposiaľ nezaznamenali tragickú ani vážnu nehodu.

Cesty v kraji sú podľa jej slov zjazdné. Takmer vo všetkých okresoch sa však na cestách nachádza neupravená kašovitá vrstva snehu, prípadne vrstva nového snehu. "Cestári priebežne prechádzajú kritické úseky ciest, pričom sú prioritne zameraní na komunikácie, ktoré využívajú MHD a linkové autobusy v kraji. V teréne je momentálne aj množstvo príslušníkov Policajného zboru, ktorí kritické úseky ciest regulujú a usmerňujú," dodala Ivanová.

Polícia zároveň vyzýva všetkých vodičov, aby vzhľadom na aktuálne poveternostné podmienky zvážili nutnosť svojej cesty a v prípade, ak je ich cesta nevyhnutná, jazdili opatrne.

Aktualizované 10:20 Na diaľnici D2 za Stupavou smerom do Bratislavy na 51. kilometri sa zrazili tri kamióny. Blokovaný je pravý pruh. Informuje o tom Zelená vlna na sociálnej sieti s tým, že treba rátať so zdržaním. Podľa dopravných aplikácií sa tam tvoria aj kolóny.Takisto cesta medzi Strážskym a Nižným Hrabovcom je pre silnú poľadovicu neprejazdná. Na poľadovicu a šmyk treba dávať pozor aj pred Miloslavovom smerom z Bratislavy na Vinohradníckej ulici. Slovenská správa ciest na svojom webe zjazdnost.sk upozorňuje, že v okresoch Senica a Piešťany a v oblasti Šamorína a Bukovej padá mrznúce mrholenie. Je preto vysoké riziko vzniku poľadovice. Rovnako cesta II/531 v okrese Brezno je uzavretá pre vozidlá nad desať metrov a na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá sú nutné snehové reťaze pre všetky vozidlá.

Aktualizované 10:05 Na zvýšenú opatrnosť chodcov apelujú aj zdravotníci na Centrálnych príjmoch UNB. V týchto chvíľach registrujú mimoriadny nápor pacientov a zvýšené riziko úrazov vzhľadom na stav chodníkov a ciest. "Zdravotníci na Centrálnych príjmoch Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) dnes od rána pociťujú nápor pacientov s úrazmi po pošmyknutí na zľadovatených chodníkoch a cestách. V tejto chvíli sme ošetrili takmer 50 pacientov a ďalší k nám stále prichádzajú. Najčastejšie naši zdravotníci ošetrujú ľahšie úrazy ako pomliaždeniny, podvrtnutia, tržné rany, pri ktorých je postačujúce ambulantné ošetrenie. Výnimkou však nie sú ani zlomeniny dolných a horných končatín, úrazy hlavy a chrbtice. Mnohí z týchto pacientov sa musia podrobiť operačnému zákroku a preto zostávajú hospitalizovaní v našej nemocnici. Vzhľadom k pretrvávajúcemu nepriaznivému počasiu, apelujeme na zvýšenú opatrnosť chodcov," uviedla hovorkyňa UNB Mgr. Eva Kliská.

Aktualizované 9:45 Hlavné mesto SR Bratislava informuje, že s posypmi ciest a chodníkov začali už od 02:00 hod ráno. Uvádzajú, že "hlavné cesty v správe mesta boli v ranných hodinách prevažne zjazdné, no chodníky si vzhľadom na rozsah a potrebu ručných posypov v niektorých lokalitách vyžadujú viac času a posypy prebiehajú doteraz." Oznam však komentujúcich nenechal chladnými a kritizujú, že ráno o 8:30 bola ešte na niektorých chodníkoch súvislá vrstva ľadu. Jeden z komentujúcich poznamenal: "na takej Šancovej ulici, ktorá je jedným z hlavných ťahov pre chodcov bol ráno o 8:30 ešte taký ľad, že som si mohol zobrať korčule namiesto topánok.." Iní sa sťažovali na chodníky v mestskej časti Dúbravka, Petržalka alebo Karlova Ves. S mrznúcim dažďom budú pribúdať aj pády a zlomeniny. Niektorí už museli starších občanov "ratovať". "Ľudia padajú ako hnilé hrušky práve som ratovala jednu staršiu pani čo sa zosypala zo schodov", napísala ďalšia komentujúca. Iní naopak vyzdvihli bezproblémovú cestu do práce a vyslovili obdiv pracovníkom, ktorí už od skorých ranných hodín boli v teréne.

Aktualizované 8:45 SHMÚ informuje, že na západnom Slovensku treba v utorok doobeda počítať s poľadovicou, platia výstrahy prvého stupňa. "Výstraha platí do 10.00 h v celom Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji a vo väčšine Trenčianskeho kraja a okresoch Bytča, Kysucké Nové Mesto a Čadca." Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," upozornil SHMÚ.

Dopravný podnik Bratislava informuje, že premávka električiek je pre nepriaznivé poveternostné podmienky a námrazy na trolejovom vedení v utorok ráno v celej Bratislave nepravidelná. Situácia je komplikovaná aj na cestách, v Bratislave sú hlásené viaceré nehody. Na rýchlostnej ceste R7 pred Bratislavou smerom zo Šamorína medzi kilometrami sedem a osem sa vodiči zdržia približne hodinu, rovnako si počkajú aj na obchádzke cez Rovinku. Nehoda je hlásená aj v bratislavských Podunajských Biskupiciach na Dvojkrížnej ulici smerom do Vrakune. Na Záhradníckej ulici pri Justičnom paláci smerom do centra zrazilo auto chodca, blokovaný je jeden pruh. S kolónou treba rátať aj na vjazde do hlavného mesta po diaľnici D2 a aj po starej ceste zo Stupavy. Zdržanie je odhadované na 30 minút. Tiež na vjazde do Bratislavy zo Senca po diaľnici D1 si vodiči počkajú spolu asi 20 minút.

Prechod studeného frontu, ktorý prechádzal zo západu smerom na východ priniesol zrážky v skorých ranných hodinách aj na východné Slovensko, kde sneží, informuje imeteo.sk. Aj keď mrznúci dážď nemal takú intenzitu ako v susedných Čechách, podľa fotografií ciest, chodníkov a áut spôsobuje komplikácie už aj u nás. Českí meteorológovia informovali pred poľadovicou už včera a varovali, aby sa ľudia vyhli cestám, ak je to možné.

Poľadovica v Petržalke dáva ľuďom zabrať (Zdroj: Tip čitateľa)

Najväčšie problémy zaznamenali na juhu Moravy a Vysočiny, kde musela polícia aj uzatvárať cesty, ľad pokryl aj elektrické vedenia a na autách sa vytvorila súvislá vrstva ľadu do 1,5 cm. Na Slovensku pokryl ľad okresy Senec, Senica, Pezinok, Skalica a čiastočne aj Trnava a Piešťany, informuje Slovenská správa ciest.

O súvislej vrstve ľadu na cestách informuje aj polícia. V Trnavskom kraji skončilo mimo cestu už 5 vozidiel. „Na klzkej ceste nezvládli riadenie a dostali šmyk“, uviedli v príspevku na sociálnej sieti. Zároveň apelujú na vodičov, aby zvýšili opatrnosť na cestách a svoju jazdu prispôsobili stavu vozovky najmä mimo obcí. Cyklistom neodporúčajú jazdiť vôbec, chodci by mali byť obozretní aj na priechodoch pre chodcov, vodič ich môže spozorovať neskoro a na klzkej vozovke nestihne zabrzdiť.

Problémy zaznamenali aj v hlavnom meste. Od štvrtej hodiny rannej nepremávali električky pre silnú námrazu na koľajovom vedení. Cestujúci museli použiť autobusy a trolejbusy. Po 6. hodine rannej bola obmedzená premávka liniek 4 a 9 do Karlovej Vsi, Dúbravky a Ružinova. S pribúdajúcimi hodinami by sa situácia na cestách a hodinách mala zlepšiť, no zatiaľ je opatrnosť stále na mieste.