Dosť bolo neprávostiam, Európsky súdny dvor rozhodol: Na TOTO majú zamestnanci nárok! Nenechajte sa oklamať

„Rozhodnutie Európskeho súdneho dvora (ESD) z 12. októbra prinieslo prelomové rozhodnutie vo veci C-57/22 - Ředitelství silnic a dálnic. Otázka, ktorú ESD predložil Najvyšší súd Českej republiky, sa týkala toho, či zamestnancom, ktorým bol pracovný pomer skončený neplatne, vzniká nárok na dovolenku za obdobie, počas ktorého nemohli pracovať z tohto dôvodu,“ píše spoločnosť CMS law.

Slovenské aj české súdy tak až do tohto momentu neustále rozhodovali v neprospech zamestnancov, ktorých pracovný pomer nebol riadne platne ukončený a následne mu bol obnovený. Súdy zhodne tvrdili, že taký zamestnanec nemá nárok na dovolenku za obdobie odo dňa, kedy mu pracovný pomer neplatne skončil až do dňa, kedy sa vrátil do svojho zamestnania. Takýto zamestnanec mal nárok len na vyrovnanie náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku.

„Európsky súdny dvor však rozhodol, že tento výklad českých a slovenských súdov je v rozpore s právom EÚ. Podľa ESD by sa obdobie, počas ktorého je pracovný pomer skončený neplatne, malo považovať za odpracovaný čas na účely nároku na dovolenku. Nárok na dovolenku by teda mal zamestnancovi vznikať aj v období, kedy nemôže pracovať z dôvodu neplatného skončenia, hoci za toto obdobie už má nárok na náhrady mzdy,“ vysvetľujú Tomáš Matějovský, Partner právnickej kancelárie CMS Česká republika a Pavol Kundrik, Senior Associate právnickej kancelárie CMS Slovensko.

Zamestnanec by tak podľa ESD mal mať právo na dni dovolenky, nakoľko nemohlo zamestnávať prácu z dôvodu na strane zamestnávateľa. Súdny dvor zároveň považoval argument, že zamestnancovi bola nahradená mzda za irelevantný.

„Pracovnoprávne spory v Českej republike aj na Slovensku môžu často trvať niekoľko rokov, počas ktorých môže zamestnancovi vzniknúť pomerne vysoký nárok na dovolenku. Zamestnávatelia by si preto mali byť vedomí tohto nového rozhodnutia ESD. Podľa nášho názoru by to mohlo mať vplyv najmä na rokovania o dohode o urovnaní po spore o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, ktorý zamestnávateľ prehrá. Je možné, že zamestnanci budú požadovať, aby sa v dohode o urovnaní zohľadnila aj náhrada za naakumulovanú a nevyčerpanú dovolenku, na ktorú im vznikol nárok za obdobie, počas ktorého nemohli pracovať z dôvodu neplatného skončenia,“ dopĺňajú Tomáš Matějovský a Pavol Kundrik.