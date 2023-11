Kuffa opäť šokuje: Kristus ako kráľ Slovenska? Na ceremoniáli chce celú vládu, biskupi nad jeho slovami krútia hlavou

Štefan Kuffa by chcel intronizovať. (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák, Gettyimages.com)

O Kuffových slovách píše denník Postoj. Ten na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave prekvapil všetkých a vystúpil s prejavom, kde požaduje intronizáciu (nastolenie panovníka, pozn. red.) Ježiša Krista na čele Slovenska. Toto všetko urobil za prítomnosti arcibiskupov Oroscha, Sokola a Girasoliho.

V mene vlády požaduje intronizáciu

"Za ministerstvo kultúry dávame prísľub, že my budeme tí, ktorí budú iniciovať, aby sa čo najskôr dosiahlo to, aby Kristus Kráľ bol intronizovaný a stal sa kráľom Slovenska," vyhlásil po omši Kuffa. "Biskupi, to ste vy, ja na to nemám dosah, ale na vládu, to môžem požiadať, aby sa to udialo. Bola by to veľká vec," dodal, keď sa obrátil na biskupov v chráme.

Stop gender ideológii, doplnil

Kuffa však nezostal len pri tom a počas príhovoru zopakoval svoj známy postoj k gender ideológii. "Gender ideológia, ktorá gniavi naše Slovensko, tak za ministerstvo kultúry sľubujeme, že to, čo bolo, nebude. To bude koniec," povedal Kuffa po omši.

Nad slovami Kuffu sa pozastavila aj samotná Konferencia biskupov Slovenska

Konferencia biskupov Slovenska nad poslednými slovami Kuffu len krúti hlavou. V najnovšom stanovisku sa dištancujú od jeho slov. "Chrám je miestom modlitby a nemá byť priestorom pre apely, ktoré rozdeľujú veriacich. Miešanie politickej agendy s duchovným slovom vyvoláva nevôľu a negatívne reakcie, ktorým rozumieme," píšu.

