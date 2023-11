Štefanovi Kuffovi ostal len dlhý nos: Žiadna intronizácia Krista nebude, odkázala mu Šimkovičová

Šimkovičová ohľadom intronizácie Krista Kuffu poriadne schladila. (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák, Martin Baumann, Gettyimages.com)

Šimkovičová sa v tomto duchu vyjadrila pre Aktuality.sk. Kuffa svojím prejavom po omši v trnavskej Bazilike sv. Mikuláša na záver slávnostnej omše šokoval takmer všetkých, vrátane Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Omšu celebroval Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku. Kuffa sa s plánom intronizovať Krista ako kráľa Slovenska nehanbil prehovoriť pred samotnými biskupmi.

"Za ministerstvo kultúry dávame prísľub, že my budeme tí, ktorí budú iniciovať, aby čo najskôr podľa možností bol Kristus Kráľ intronizovaný a stal sa kráľom Slovenska. Ja vás prosím, excelencie, aby bolo Slovensko zasvätené Kristovi Kráľovi za účasti všetkých biskupov a celej vlády. Biskupi, to ste vy, ja na to nemám dosah, ale vládu môžem požiadať, aby sa to udialo, bola by to veľká vec," povedal vtedy Kuffa, pričom sa od jeho slov začali dištancovať viaceré osobnosti katolíckeho spoločenstva.

Chladná sprcha od ŠImkovičovej

Šimkovičová v utorok po schválení Programového vyhlásenia vlády potvrdila, že Kuffov prejav bola vlastne len jeho sólo jazda a tam to celé končí. "Toto bola jeho iniciatíva, my sme si to vydiskutovali, ide to mimo ministerstva kultúry," povedala Šimkovičová. "Určite sa to nebude diať," doplnila.

