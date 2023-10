Šéf SASKY má v rukáve zásadné oznámenie: Naď ho predbehol a vykričal to do sveta, Superman končí?

Sulík verejnosti oznamuje zásadné vyhlásenie. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Voľby ukázali, že strana Sloboda a Solidarita sa do parlamentu dostala s opäť nižším výsledkom, aj keď si oproti roku 2020 mierne polepšila. Zdá sa však, že aj po týchto výsledkoch a rokoch tvrdej práce sa rozhodli v strane urobiť zásadnú zmenu, a pristúpi k nej samotný predseda a exminister hospodárstva Richard Sulík. Ten toto zásadné vyhlásenie naplánoval na pondelok, no zrejme ho predbehol bývalý šéf rezortu obrany a neúspešný kandidát volieb 2023 za Demokratov Jaroslav Naď. Ten vykričal do sveta, že Sulík alias Superman vraj končí!