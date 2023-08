Hamran sa konečne rozhovoril o akcii Ezechiel 7: TOTO sú dôvody, pre ktoré NAKA začala konať!

Hamran sa vyjadruje k akcii Ezechiel 7. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Uplynulý týždeň takmer celé Slovensko sledovalo najnovšiu akciu NAKA pod dovtedy krycím názvom "Ezechiel 7". Po niekoľkohodinových výsluchoch však skončila dvojica Tibor Gašpar a Roman Stahl na slobode. Stíhanie a vyšetrovanie však pokračuje. Verejnosť sa ale dnes už aj od policajného prezidenta Štefana Hamrana dozvedá, ako to s pozadím celej akcie bolo a prečo sa kompetentní rozhodli konať takto rázne.

NAKA minulý týždeň rozbehla akciu Ezechiel 7

počas akcie boli zadržaní a obvinení policajný exprezident Tibor Gašpar , bývalý vedúci tímu "novinár" Roman Stahl , no aj podnikateľ Norbert Bödör , ktorého nezadržali, lebo sa zdržiava v zahraničí

Gašpara aj Stahla už prepustili a sú stíhaní na slobode

obvinenia osôb sa týkajú korupcie, no aj založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny

Hamran vyvracia informácie z tlačových konferencií politických strán

Štefan Hamran priznal, že na tlačovku dorazil priamo z dovolenky. Dodal, že je znepokojený informáciami, ktoré zazneli na tlačových konferenciách politických strán. "Chceme kategoricky odmietnuť nezmysly, ktoré tam zazneli v kontexte toho, že by vyšetrovanie riadila prezidentka a podobne. Je podsúvané verejnosti, že George Soros tu riadi nejaké procesy vrátane trestnoprávnych," povedal Hamran, pričom avizuje aj graf, ktorým chce odprezentovať dianie v prípade Ezechiel 7.

"Často sa vyšetrovatelia ocitnú opustení aj politicky. Ľudia z presvedčenia nastupujú do práce, aby budovali základy právneho štátu. Sú vystavení neustálemu ataku, útočia na nich, spochybňujú ich, vyhrážajú sa im. Je to veľmi zásadná manipulácia trestných konaní, lebo pôsobia priamo na vyšetrovateľov, ktorých rodiny sú tiež vystavení atakom," odkazuje Hamran. "Títo ľudia sa rozhodli, že nebudú vyšetrovať drobnú trestnú činnosť, ako napríklad úplatok na univerzite. Títo vyšetrovatelia vyšetrujú skutky, kde sú miliónové a stámiliónové škody, kde sa kradne budúcnosť krajiny aj ďalším generáciám," pokračuje policajný prezident. Ten dodal, že politikom na niektorých tlačovkách rozumie, lebo ich do toho vraj "ženie strach".

Policajný šéf vyvracia informácie o tom, že mali byť z dovoleniek náhle stiahnutí príslušníci polície

Policajný prezident dodáva, že základy prípadu Ezechiel 7 nie sú postavené len na základe výpovede Bernarda Slobodníka, spomína zvukovú nahrávku, ktorá "vydesila aktérov konkrétnej tlačovej konferencie" a tiež správy z Threemy. Hamran spochybnil dohady o tom, že by boli kvôli prípadu stiahnutí z dovoleniek viacerí policajní príslušníci. "Nerozumiem tomu, čo tých ľudí na tomto tak desí. Majú právo dokladať dôkazy. Vyšetrovatelia dokumentujú všetky dôkazy, nie len tie, ktoré svedčia v ich neprospech," povedal k téme Hamran.

"Z tlačoviek spomínanej strany zmizli mená ako Rehák, Kaľavský či Kučerka," skonštatoval o tlačových konferenciách Smeru Hamran. "Pán Kaľavský bol neprávoplatne odsúdený na sedem rokov za korupčný trestný čin, zneužívanie právomoci a za marenie spravodlivosti. Ďalším bol pán Kučerka, ktorému bol uložený desaťročný trest. Sú to ľudia zo systému "našich ľudí,"," skonštatoval na margo posledných tlačoviek Hamran.

Gašpara aj Stahla prepustili

Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku nevyhovel žiadosti prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) o vzatie obvineného Romana Stahla v rámci akcie Ezechiel 7 do väzby a prepustil ho zo zadržania na slobodu. Uviedla to hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková. Stahl je tak po Tiborovi Gašparovi už ďalším účastníkom kauzy, ktorý bol prepustený.

"Sudca síce konštatoval dôvodnosť trestného stíhania obvineného, ale vzhľadom na dokumentované štádium trestného stíhania nekonštatoval žiadny z dôvodov väzby uvedených v Trestnom poriadku," priblížila.

Korupcia aj podporovanie zločineckej skupiny

Rozhodnutie súdu nie je právoplatné. Prokurátor proti nemu podal sťažnosť, o ktorej má 21. augusta rozhodnúť Najvyšší súd SR. Vyšetrovateľ podľa Aktualít vzniesol obvinenie Stahlovi zo štyroch skutkov. Jeden z nich je označený ako zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a ďalšie tri ako zločin prijímania úplatku. Bödöra a Gašpara vyšetrovateľ obvinil zatiaľ za tri skutky kvalifikované ako prečin podplácania spáchaný formou spolupáchateľstva.

Smer zúri, chystá právne kroky

Smer-SD chystá právne kroky v súvislosti so zadržaním exprezidenta Policajného zboru Tibora Gašpara, ktorého v nedeľu ráno prepustili z policajného zadržania. Podľa strany mali byť porušené jeho základné práva. Poukazuje pritom na spôsob zadržania či neuvedenie jeho dôvodu v stanovenej lehote. Smer sa chce obrátiť aj na Ústavný súd SR.

Líder strany Robert Fico hovorí o hrubom porušení Ústavy SR, ako aj Trestného poriadku. Poukazuje pritom na nečinnosť orgánov činných v trestnom konaní. "Ak je zadržaný obvinený alebo podozrivý, tak ihneď po zadržaní musí byť vypočutý a musí mu byť oznámené, z akých dôvodov bol zadržaný. Zadržaná osoba v tomto prípade môže byť len z dôvodov väzby, keď je predpoklad, že by utekala, páchala ďalšiu trestnú činnosť alebo ovplyvňovala svedkov," vysvetlil.

Tiborovi Gašparovi podľa jeho slov od zadržania do prepustenia nikto nepovedal "ani pol slova" o dôvode väzby. Tvrdí tiež, že polícia od jeho vypočutia nevykonala žiadne úkony. Fico skritizoval aj spôsob jeho zadržania. Podotkol, že Tibor Gašpar vždy s políciou spolupracoval aj reagoval na všetky predvolania či obvinenia.

Smer je presvedčený o tom, že ide o antikampaň

Smer-SD avizuje v tejto súvislosti právne kroky. "Pripravujeme celý rad právnych krokov, pokiaľ ide o hrubé porušenie základných práv," uviedol. Celý proces považuje za zlyhanie vlády. Odvolaný by mal byť podľa neho aj súčasný policajný prezident Štefan Hamran. V tejto súvislosti apeluje na premiéra Ľudovíta Ódora, ktorý je v súčasnosti poverený riadením rezortu vnútra, aj na prezidentku SR Zuzanu Čaputovú.

Fico zároveň zopakoval, že ide o "špinavú" predvolebnú kampaň na boj s opozíciou, ktorá bude pokračovať až do 30. septembra. Poukázal tiež na to, že proti Tiborovi Gašparovi mal svedčiť len jeden svedok, ktorý je podľa strany absolútne nedôveryhodný, pretože mení svoje výpovede.

Tibora Gašpara v nedeľu ráno prepustili z policajného zadržania, pretože prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry naň nevidel dôvody. Naďalej však ostáva obvinený. Zadržali a obvinili ho v piatok ráno v súvislosti s podozrením z korupčnej trestnej činnosti v rámci policajnej akcie Ezechiel 7.

Strane odporuje premiér aj prezidentka

Na slová Fica už reagoval aj premiér Ódor. "Orgány činné v trestnom konaní, vrátane polície, konajú a musia konať nezávisle, bez ohľadu na to, či sa v tejto krajine konajú alebo nekonajú voľby či predvolebná kampaň. Polícia a prokuratúra svoje kroky verejnosti dôveryhodne vysvetlia, akonáhle to bude možné. Predseda vlády nie je nijakým spôsobom informovaný o živých prípadoch nad rámec zákona, ani do nich nijakým spôsobom nezasahuje. Vláda odborníkov nedelí svet na Slovensku na koalíciu či opozíciu. Venujeme sa primárne riešeniam problémov, ktoré ohrozujú úspech ľudí u nás a krajinu ako takú. Tých problémov tu nie je málo," konštatuje predseda vlády.

"Tvrdenie, že prezidentka dopredu vedela, či dokonca mala dať súhlas s akoukoľvek policajnou akciou je len ďalšie z radu nehoráznych klamstiev Roberta Fica. Bez faktického základu, bez dôkazu, iba s cieľom z nej spraviť terč. Prezidentka opakovane tvrdí, že stíhanie politikov je v každej demokracii citlivá vec a môže vyvolávať rôzne reakcie. Ani to však neospravedlňuje vedomé šírenie lží. O to viac je potrebné, aby svoje kroky vysvetlila a obhájila polícia. V medziach, ktoré jej zákon a okolnosti prípadu umožňujú," odkázal zas Ficovi palác.

Všetko sa rozbehlo s koncom pracovného týždňa

Polícia v piatok (11. 8.) zadržala a obvinila exprezidenta Policajného zboru Tibora Gašpara a Romana Stahla pre podozrenia z korupcie. Vyšetrovateľ podal v sobotu (12. 8.) podnet na ich väzobné stíhanie. V prípade Tibora Gašpara prokurátor ÚŠP nevidel dôvody na kolúznu väzbu, preto ho v nedeľu z policajného zadržania prepustil. V prípade obvineného Romana Stahla podal návrh na vzatie do väzby z dôvodu kolúznej väzby. Obvinený je aj nitriansky podnikateľ Norbert Bödör.

