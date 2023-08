Obilie je v ohrození! Poľnohospodári nestihli zožať úrodu, k slovu sa hlásia plesne: To však nie je všetko

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images, TASR/Roman Hanc)

V okolí Michaloviec spadlo za 4 dni až približne 100 mm zrážok. Poľnohospodári tvrdia, že na takéto intenzívne lejaky si nepamätajú. Ako upozornila Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, v minulých rokoch zvykli mať už koncom júla požaté. „Je to na nervy. Od minulej stredy vkuse prší. Podľa našich odhadov ostáva nepokosených približne 10 percent úrody,“ uviedol predseda RPPK Michalovce Július Fazekaš. Aktuálne počasie bude mať podľa jeho slov vplyv aj na kvalitu doposiaľ nepokosenej úrody. Je viac než isté, že potravinárska pšenica už pôjde len na skŕmenie pre zvieratá.

Aj tí, ktorí zrno stihli pozberať, nemajú vyhraté. Balíky sena, ktoré už pripravené čakali na poliach na pozeranie, boli v posledných dňoch vystavené výdatnému dažďu. Bahnistý a mimoriadne vlhký terén okrem toho znemožnil vstup techniky na polia. „Prioritou bolo ratovať najprv zrno, nie balíky slamy,“ vysvetlil šéf RPPK Košice Peter Vilinský. V okolí Trebišova nestihli niektorí pestovatelia slamu dokonca ani balíkovať. „Slama, ktorá nie je v balíkoch a bola počas dažďov týždeň vystavená na poli, už nie je vhodná pre zvieratá na podstielku. Slamu môžeme už len zaorať,“ povedal šéf RPPK Trebišov Tomáš Volkai.

Poľnohospodári majú hlavu v smútku okrem toho aj pre plodiny, ktorých zber má nastať až na jeseň. V porastoch kukurice či slnečnice často stojí voda. „Hrozí tu podmáčanie. Keď ešte viac naprší, tak sa slnečnica môže vyvrátiť. Je to oproti minulému roku veľký extrém,“ dodal Július Fazekaš.

V Košickom kraji majú problémy spôsobené dažďami najmä na ťažkých poliach, kde sa voda drží omnoho dlhšie. V Košickej kotline bežne prebieha žatva aj do 20. augusta, takže pozadu nie sú, avšak na poliach majú ešte dnes takmer polovicu všetkej pšenice. Okrem toho sa počasie podpísalo aj na jej kvalite. „Pšenica na poliach sčernala, klas je vplyvom vody sklesnutý a pomaly sa rozpadá. Pšenicu chytili hubovité choroby. V najbližších dňoch hlásia okolo 20 stupňov a aj keby pri tejto teplote fúkalo, tak plochy schnúť veľmi nebudú,“ vysvetľuje predseda RPPK Košice.

Problémy môžu mať aj pri sejbe repky. Pôdu na ňu treba najskôr pripraviť. „Obyčajne sejeme repku od 15. do 25. augusta. To je taký ideálny termín. Uvidíme, či sa nám to podarí, keďže po dažďoch musíme čakať aj 3-4 dni, kým sa dostaneme vôbec na pole. Ak to pre počasie nebudeme stíhať, môžu sa znížiť aj osevné plochy repky,“ pripúšťa predseda RPPK Trebišov Tomáš Volkai.