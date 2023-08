MIMORIADNA situácia pre brutálne výčiny počasia: Pod vodou desiatky obcí, pri Tornali sa pretrhla hrádza!

(Zdroj: Reprofoto/Facebook, HaZZ)

BRATISLAVA – V auguste by väčšina z nás čakala skôr úmorné horúčavy, prípadne búrky z tepla. Namiesto toho nás však počasie trápi úplne iným spôsobom. Okrem ochladenia musíme čeliť silnému vetru a výdatným zrážkam. Tie zo sebou priniesli zvýšené hladiny riek a záplavy. V pohotovosti boli cez víkend stovky hasičov, v niektorých regiónoch je vyhlásená mimoriadna situácia.

Od piatka bol vyhlásený stupeň povodňovej aktivity už v 35 obciach, v 15 z nich aj naďalej pretrváva III. stupeň povodňovej aktivity. „Obce, ktoré vyhlásili mimoriadnu situáciu v súvislosti so stupňami povodňovej aktivity boli najmä v okrese Rožňava (vyhlásených 13 stupňov povodňovej aktivity) a Revúca (vyhlásených 8 stupňov povodňovej aktivity) zasiahnuté výdatnými prívalovými dažďami, ktoré spôsobili rozvodnenie vodných tokov a zaplavenie voľných priestranstiev, miestnych komunikácií, pivníc, prízemí obydlí a iných budov. Spolu so stále platnými vyhlásenými stupňami povodňovej aktivity je na území Slovenskej republiky evidovaných 72 II. stupňov povodňovej aktivity a 16 III. stupňov povodňovej aktivity,“ uviedlo ministerstvo vnútra.

Výstrahy druhého stupňa pred povodňami vydali meteorológovia pre okresy Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota. Predbežne platia do utorka 10.00 h. Hydrologické výstrahy prvého stupňa pred povodňami z trvalého dažďa platia do pondelka 15.00 h pre okresy Spišská Nová Ves, Gelnica, Košice, Košice okolie-Bodva, Košice okolie-Hornád. V okresoch Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín a Liptovský Mikuláš platia výstrahy prvého stupňa pred povodňami z trvalého dažďa do 17.00 h.

V južnej časti okresu Revúca došlo cez víkend v dôsledku dlhotrvajúcich a prívalových zrážok k zaplaveniu miestnych častí v ôsmich obciach. Voda zaplavila pozemky na západnom okraji mesta Tornaľa, v obci Gemerský Sad bolo v dôsledku povodne zatopených niekoľko rodinných domov i obecné budovy.

Tretí stupeň povodňovej aktivity v okrese Revúca je aktuálne vyhlásený v obciach Gemerský Sad, Hucín, Gemerské Teplice, Gemer, Držkovce, Lubeník, Turčok a v meste Tornaľa. Voda cez víkend podľa Škvarlu vo viacerých obciach zaplavila pivničné i obytné priestory či miestne komunikácie. Najväčšie škody povodeň spôsobila v obci Gemerský Sad a v meste Tornaľa.

Pri meste Tornaľa došlo v nedeľu k pretekaniu hrádze rieky Slaná. Voda zaplavila pozemky pri prameni minerálnej vody Gemerka i časť mestského parku Zoltánka, v ktorom mali v týchto dňoch začať práce v rámci projektu jeho revitalizácie. "Výšku škôd momentálne nevieme vyčísliť," skonštatovala tamojšia primátorka Erika Győrfiová. Ako dodala, s odčerpávaním vody zo zaplavených pozemkov sa hasičom podarilo začať až v pondelok ráno po poklese hladiny v rieke Slaná.

V obci Gemerský Sad spôsobila povodeň škody v oboch obecných častiach Nováčany a Mikolčany. "Voda zaplavila verejné priestranstvá, záhrady aj pivnice. Na jednej ceste začalo trhať aj asfalt," uviedol starosta Vojtech Pataki s tým, že vrátane obecného úradu či kultúrneho domu bolo zatopených približne desať objektov. Ako dodal, aktuálne už pracujú na odstraňovaní škôd, keďže však počasie spôsobilo problémy vo viacerých obciach regiónu, je náročné zaobstarať potrebnú techniku.

Hasiči boli cez víkend na nohách

Hasiči uviedli, že v priebehu nedele zasahovali v súvislosti s počasím celkovo 146-krát. Najviac výjazdov uskutočnili v Košickom kraji, kde bola ich pomoc potrebná 39-krát. V Prešovskom kraji boli hasiči privolaní k 31 udalostiam, nasledoval Žilinský kraj, v ktorom boli hasiči v nasadení 20-krát a Banskobystrický kraj, v ktorom v súvislosti s poveternostnou situáciou zasahovali 19-krát. Pomoc profesionálnych a dobrovoľných hasičov bola potrebná najmä pri odstraňovaní popadaných stromov z cestných komunikácií a pri odčerpávaní vody zo zatopených ulíc a pivničných priestorov.

V súčasnosti podľa rezortu vnútra prichádza k stabilizácii situácie, pokračovaniu záchranných a zabezpečovacích prác a postupnému odvolávaniu stupňov povodňovej aktivity. „Aktuálne je aj naďalej v platnosti hydrologická výstraha druhého stupňa Slovenského hydrometeorologického ústavu pre okresy Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava,“ informovali. „V prípade silných dažďov a zatopených cestných komunikácií platí pravidlo ich nevyužívania, ak to nie je nevyhnutné a ak neviete odhadnúť hĺbku vody, a to z dôvodu rizika straty kontroly nad vozidlom,“ dodali.

Na západe komplikuje situáciu vietor

Pozor si treba dať aj pred silnejším vetrom. Slovenský hydrometeorologický ústav v tejto súvislosti vydal výstrahy prvého stupňa. Výstrahy prvého stupňa pred vetrom platia v niektorých okresoch Bratislavského kraja (Bratislava, Senec, Pezinok) v čase od 10.00 h do 16.00 h. V týchto okresoch sa očakáva rýchlosť vetra 65 až 70 kilometrov za hodinu. V čase od 11.00 h do 16.00 h platia výstrahy prvého stupňa pred vetrom v okresoch Nitra, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Dunajská Streda, Galanta a Trnava. Vietor môže dosiahnuť rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu. "Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," dodali meteorológovia.

Pomôcť treb starým, bezvládnym a deťom bez dozoru

Úrad verejného zdravotníctva pripomína, že pri vzniku povodne je potrebné pomáhať starým, bezvládnym a deťom bez dozoru. Chrániť treba predovšetkým zdravie, až potom majetok. Dôležité je riadiť sa pokynmi povodňových orgánov, polície, záchranárov a rešpektovať oficiálne informácie o vývoji situácie. "Pohybujte sa zásadne mimo zatopenej oblasti. Vstupujte len do stojatej vody. Nikdy nevstupujte do prúdiacej vody. Prúd vody je veľmi nebezpečný a môže spôsobiť pri rýchlom stúpnutí hladiny utopenie. (...) Nejazdite autom v zatopenej oblasti. Auto môže byť zaplavené, strhnuté prúdom alebo náhlou prívalovou vlnou," zdôraznil úrad.

Na ľudí tiež apeluje, aby počas povodní vypli prívod elektrickej energie do domu. "Vyhýbajte sa elektrickému vedeniu a zapnutým elektrickým spotrebičom," podotkol. Ľudia by podľa neho tiež nemali používať otvorený oheň a fajčiť. "Svieťte len baterkou," odporučil.

Ľudia by mali podľa úradu používať iba zdravotne bezpečnú a spoľahlivo overenú vodu. "Nikdy nekonzumujte potraviny, ktoré prišli do styku s povodňovou vodou, kalom a bahnom," skonštatoval. Upozornil aj na potrebu dôkladnej hygieny. "Dôsledne dbajte na hygienu, najmä na starostlivé a časté umývanie rúk pred jedením a pitím, pred fajčením, pred a po použití WC," doplnil.

Pri sanácii povodňových škôd treba podľa ÚVZ dbať na odporúčané pokyny orgánov verejného zdravotníctva. Pri likvidačných prácach odporúča používanie ochranných prostriedkov, a to najmä gumených rukavíc, gumeného plášťa a pevnej nepremokavej obuvi. "Okamžite treba ošetriť, predovšetkým vydezinfikovať každé zranenie a odreniny, pri rozsiahlejšom zranení vyhľadať lekára," dodal.