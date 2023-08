Prvá PREDPOVEĎ počasia na jeseň: Pripravte sa, toto vás prekvapí! Bude úplne iná ako predošlé

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA/EURÓPA – S prichádzajúcou meteorologickou jeseňou sa objavujú prvé predpovede, a modely predpokladajú, aké by mohlo byť počasie nadchádzajúce dni. Odborníci varujú pred silnejúcim fenoménom El Niño ale aj teplotnými rekordami, ktoré by mohli byť reálnejšie ako sa predpokladalo.

Prvé vyhliadky a prognózy predpokladajú, že jeseň 2023 by mohla byť pod výrazným vplyvom fenoménu El Niño. To by znamenalo, že povrchové teploty mora v strednom a východnom Tichom oceáne budú výrazne vyššie ako priemer a ovplyvnia tak aj počasie v Európe, informuje imeteo.sk. Spomínaný fenomén spôsobuje zmeny vo vetre, teplote ale aj intenzite zrážok, no vplyv má dokonca aj na distribúciu rýb v moriach alebo počet hurikánov.

Jeseň 2023 by tak mohla priniesť teploty, ktoré by atakovali rekordné hodnoty. Viacerí klimatológovia sa dokonca zhodli, že fenomén El Niño ovplyvní počasie aj budúci rok. Ten by mal byť najhorúcejším rokom na našej planéte. Globálne prognózy hovoria o vysokej pravdepodobnosti teplej jesene ale aj miernej zimy na severnej pologuli a tak mnohí môžu zostať sklamaní zo snehovej nádielky.

Podľa Copernicuc Climate Change Service, služby, poskytujúcej smerodajné informácie o klíme v Európe a zvyšku sveta je takmer na 70 percent isté, že celá západná Európa ale aj časti USA zažijú od augusta do októbra výrazne nadpriemerné teploty. Keďže ide o niekoľko miliónov meraní z rôznych satelitov, lodí ale aj meteorologických staníc z celého sveta, údaje sú tak s najväčšou pravdepodobnosťou presné a rovnaké nadpriemerné teploty čakajú aj naše územie.