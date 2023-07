Zabudnite na kávu! Matcha čaj je novinka, ktorá navždy zmení váš život a prinesie vám množstvo benefitov

(Zdroj: Getty Images)

Matcha, práškový zelený čaj pôvodom z Japonska, sa v poslednej dobe teší veľkej popularite. Okrem mnohých zdravotných benefitov sa stala matcha ingredienciou, ktorá si našla miesto aj v kulinárskom svete. Zabudnite len na latté, môžete ju použiť aj pri pečení a pridať ju do rôznych koláčov. Experimentujte a vyskúšajte si zopár receptov!

Ružové Matcha Latte

Na prípravu tohto latte budete potrebovať zopár ingrediencií a to zelený čaj, mlieko, ružová voda, med a vanilkový extrakt. Ako prvé si spravte silnú dávku zeleného čaju matcha a nechajte ho chvíľku tak. V ďalšom hrnčeku si ohrejte mlieko, pridajte zopár kvapiek ružovej vody, menšiu čajovú lyžičku medu a vanilkového extraktu. Budete musieť byť rýchlejší pri príprave, pretože na to, aby sa vám všetko dobre zamiešalo, musí byť nápoj stále teplý. Do väčšieho hrnčeka si prelejte matcha čaj, pomaly prilejte mliečnu zmes. Lyžicou napeňte mlieko a na ozdobu pridajte pár lupeňov ruží. Táto sladká bomba je ideálna pre osladenie si uponáhľaného popoludnia alebo špeciálnu príležitosť.

(Zdroj: Getty Images)

Matcha torta s maslovým krémom

Neviete, aký koláčik si spravíte v nedeľu ku káve? Máme pre vás super recept, ktorý rozžiari váš deň. Nepoteší len chuťové poháriky, ale aj vaše oči. Jemná zelená esencia matcha so zamatovou krémovou polevou. Tento dezert je skutočne umelecký zážitok, ktorý je predurčený na to, aby zapôsobil na každého.

Na korpus budete potrebovať :

2 šálky múky

1 šálka kryštálového cukru

3 lyžičky prášku do pečiva

1 lyžička soli

2 polievkové lyžice prášku matcha

¾ šálky masla (vyberte si ho cca 3 hodiny pred pečením, aby zmäklo)

3 vajcia

1 čajová lyžička vanilkového extraktu

1 šálka plnotučného mlieka

Krém :

1 ½ šálky zmäknutého masla

3 šálky práškového cukru

2 polievkové lyžice prášku matcha

1 čajová lyžička vanilkového extraktu

1-2 lyžice hustej smotany

(Zdroj: Getty Images)

Zohrejte rúru na 180 stupňov a pripravte si dve rovnaké okrúhle formy. Nezabudnite ich predtým vymastiť maslom. Cesto rozdeľte na 2 rovnomerné časti a dajte piecť na 25 – 30 minút. To, či je cesto hotové, otestujte špajdľou. Ak ju pichnete a vytiahnete čistú, cesto je upečené. Všetky suroviny na krém spolu vymiešajte a rozdeľte si opäť na dve časti. Vrch torty si ozdobte práškom matcha. Chvíľku ju nechajte v chladničke a pustite sa do toho! Že je výborná?!

Matcha zmrzlina

Kto by nemiloval zmrzlinu... Sladké letné osvieženie môže byť v zdravšej verzii a to práve vďaka matchi. Práve studené pokušenie zvýrazni chuť zeleného prášku. Ak si chcete pripraviť túto lahodnú pochúťku doma, začnite šľahaním 2 šálok hustej smotany a 1 šálky plnotučného mlieka v hrnci na strednom plameni. Postupne pridajte ½ šálky cukru a pokračujte v miešaní. Práve to je v tomto recepte rozhodujúce. Keď sa cukor rozpustí, hrniec dajte z ohňa preč a vmiešajte 3 polievkové lyžice matcha prášku. Miešajte pokiaľ nebude zmes hladká a dobre spojená. Nechajte zmes vychladnúť na izbovú teplotu a nalejte do zmrzlinovača. Keď je zmrzlina hotová, preložte ju do nádob a dajte do mrazničky. Na druhý deň je pripravená na servírovanie. Podávajte buď v kornútiku alebo v miske.

(Zdroj: GettyImages)

Existuje ešte veľa receptov, v ktorých má matcha hlavné slovo. Unikátna príchuť a neskutočne množstvo zdravotných benefitov sú pomocníkmi v každej kuchyni. Tak utekajte piecť a pripravovať dobroty! Ktorý z receptov vás zaujal? Vyskúšajte a dajte nám vedieť do komentárov.