Úrad verejného zdravotníctva si posvietil na zmrzlinárov: Ako spoznať kvalitnú zmrzlinu a neriskovať tráviace ťažkosti?

BRATISLAVA – Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zverejnil informácie a vlastnosti, ktoré by si mali ľudia všímať pri nákupe a konzumácii obľúbenej nebalenej letnej pochúťky. Zákazníci sa tak môžu vyhnúť nepríjemnostiam akými sú tráviace ťažkosti, nevoľnosť, zvracanie ale aj hnačka nielen doma ale aj na dovolenke.

Kvalitná zmrzlina by mala zodpovedať nasledovným zmyslovým požiadavkám: "Jej vôňa a chuť musí byť príjemná, charakteristická po použitých surovinách. Farba by mala svojou intenzitou zodpovedať použitým surovinám a konzistencia zmrzliny by mala byť hladká, bez kryštálikov ľadu a hrudiek spracovaných surovín a prísad, okrem surovín a prísad použitých na ochutenie (napr. ovocie, orechy)," informoval ÚVZ SR na sociálnej sieti.





ÚVZ ale zároveň upozorňuje, že častokrát posudzovanie zmrzliny na základe senzorických vlastností nie je možné. Bezpečnosť zmrzliny môže byť z pohľadu chemického zloženia, prítomnosti alergénov ale aj z pohľadu mikrobiálnej kontaminácie potvrdená iba na základe laboratórnych analýz.

Zákazníci by preto mali skôr sledovať, či sú uvedené v prevádzke informácie o prítomnosti alergénov, ale aj informácie o použití farbív E122, E129 alebo E102, ktoré môžu mať nepriaznivé účinky na činnosť a pozornosť detí. V prípade, že spotrebiteľ má podozrenie na opakované zmrazenie nebalenej zmrzliny a pociťuje v obľúbenej pochúťke kúsky ľadu, je to varovný signál, ktorý môže znamenať, že zmrzlina je zdrojom mikrobiologickej kontaminácie a po konzumácii sa môžu objaviť aj tráviace ťažkosti, nevoľnosť, zvracanie a hnačka. Najviac obozretní by sme mali byť najmä pri malých deťoch a senioroch.