VIDEOROZHOVOR Boris Kollár o cielenej diskreditácii jeho ex-partnerkou, o voľbách a nových tvárach na kandidátke

BRATISLAVA - Hoci kandidátku do parlamentných volieb ešte nezostavili, má jasnú predstavu, ako bude vyzerať. Prezradil, že jeden z bývalých členov vlády stále zvažuje, či bude pokračovať v politike, alebo odíde do súkromnej sféry. Prezidentka aj s ním konzultovala zostavenie úradníckej vlády. K jednému menu mal výhrady, no prezidentku nevydieral ako Sulík. Útoky svojej ex považuje za riadenú diskreditáciu pred voľbami. Má aj dôkazy. Rozprávali sme sa s predsedom parlamentu a lídrom Sme rodina Borisom Kollárom.

Viac vo VIDEOROZHOVORE TU:



Blíži sa deň detí. Máte predstavu, aký deň pripravíte svojim deťom?

- Podľa toho, aké bude počasie. Moja predstava je, že v záhrade postavím veľký nafukovací hrad a príde čo najviac detí, kde sa budeme hrať a kúpať. Skúsim ešte vymyslieť nejaké atrakcie a súťaže. Aj ja sa teším na deň detí.

Budete aj vy skákať na hrade?

- Určite ma tam vytrepú. Na 100 percent.

Poďme k vážnejším témam. Zostavuje už Sme rodina kandidátku do parlamentných volieb?

- Ešte nie. Ale viem, akým systémom ju budeme tvoriť. Určite od jednotky až po 18 budú poslanci NR SR, ktorí stoja pri mne roky. Vážim si ľudí, ktorí sú lojálni. Premýšľam, že na kandidátku by som pustil platformu starostov a primátorov. Mnoho zákonov sa týka práve ich a zasahujú do financií samospráv.

Pôjde o nejakú stranu starostov a obcí?

- Nie. Budú to jednotliví primátori a starostovia. Nie sú to naši straníci.

Kto zo súčasných poslancov nebude na kandidátke a prečo? Resp. je niekto, kto je mimo váš klub a zoberiete ho?

- Myslím si, že všetci budú na kandidátke. Jediný, kto spomenul, že by sa rád vrátil do súkromnej sféry, je bývalý podpredseda vlády Štefan Holý. Je to na ňom. V každom prípade miesto na kandidátke má u nás isté.

Čo sa deje v parlamente a ako by ste to pomenovali?

- Máme pol roka pred voľbami. Pred štyrmi rokmi predseda Smeru Fico na poslednú chvíľu predkladal 13. dôchodok, ktorý nemal krytý v rozpočte. Urobil to len preto, aby nepohorel vo voľbách. Posledné týždne vidíme prehnanú aktivitu, legislatívnu smršť zo strany jednotlivých poslancov. Majú právo legislatívnej iniciatívy a každý z nich to využíva. Bežne máme na stole 80 až 120 zákonov na jednej schôdzi. Teraz to bolo vyše 200. Z tohto jasne vidieť, že sa chce konkrétny poslanec blysnúť a akože pre občana niečo schváliť. A potom si robiť tlačovky. Je to už zneužívanie.

Väčšinou ide o zákony, ktoré znamenajú väčší deficit. Ktoré subjekty „súťažia“ o väčšiu dieru v rozpočte?

- Viete spraviť najväčšiu dieru, keď schválite 14.,15. či 16. dôchodok. Rozpočet skolabuje a štát skrachuje. To nie je súťaž o najväčšie zaťatie sekery do rozpočtu. Poslanci sa snažia zviditeľniť a robia to aj takýmto spôsobom.

Nemôže sa v tomto chaose stať, že sa príjme nejaká hlúposť?

- Nie. Hlúposť môže prejsť bez ohľadu na to, či je alebo nie je chaos v parlamente. Legislatívno-právny systém funguje stále rovnako. Tento systém nezlyháva. Chaos je preto, že množstvo poslancov spustilo legislatívnu smršť. Čistota zákonov funguje naďalej. Hlúposť môže prejsť aj vtedy, keď je na schôdzi podstatne menej zákonov.

Igor Matovič si v poslednom čase robí predvolebnú kampaň na témach, ktoré prinášal váš rezort práce. Kradne vám rodinné témy? Neznepokojuje vás to?

- Teší ma, že inšpirujeme ostatných. Pre slovenské rodiny robíme osem rokov. Keď niekto používa naše témy, som rád.



So stranou PS zase používate slovo „normálny“...

- Nesúťažíme ani s nimi. PS ešte nebolo v opozícií a ani v koalícií. PS o normálnosti hovorí len na billboardoch. My sme to dokázali za štyri roky v opozícii a štyri roky v koalícii. V opozícii sme podporili každý jeden rozumný návrh, ktorý mohol pomôcť ľuďom. Nepozerali sme sa na to, kto ho predkladá. Bolo nám jedno, či dobrý zákon predkladalo ĽSNS, Danko alebo Bugár. Správali sme sa normálne v opozícii. V koalícii ako jediní sme sa s nikým nehádali, nevynášali na kolegov a ani nikoho neurážali. Preto sa viem normálne rozprávať so všetkými naprieč politickým spektrom.

Má úradnícka vláda podporu Sme rodina?

- Nebudem dopredu lámať palicu nad nikým z nich. Sú to odborníci alebo ľudia z praxe. Nevidel som jedno meno, ktoré by mi malo zásadne prekážať. Bude len na nich, ako sa budú správať a aké programové vyhlásenie predstavia. Potom sa rozhodneme.

Konzultovala aj s vami prezidentka mená budúcich ministrov?

- Áno. Dopredu mi oznámila mená.

Mali ste aj vy výhrady k menám?

- Jednu výhradu som mal. Povedal som jej presne, o akú výhradu ide. Išlo o meno, ktoré nebolo rozhodnuté. Vysvetlil som pani prezidentke, kde vidím problém. Nakoniec sa rozhodla pre iné meno.

Výhrady otvorene tlmočil aj Richard Sulík, ktorý povedal, že úradnícku vládu nepodporí, pokiaľ ministrom bude konkrétny človek. Je štandardné, že líder jednej zo strán dáva prezidentke nôž na krk?

- Ja som nôž na krk nikomu nedával. A to, že tam pán Sulík chodil vydierať, to sa treba pýtať jeho. Nebol som pri ich rozhovoroch. Ale sám seba natrel.

Takže ju vydieral?

- To sa musíte spýtať na názor pani prezidentky alebo pána Sulíka. Nebudem to komentovať. Som však presvedčený, že to nebolo vhodné zo strany pána Sulíka.

Čo hovoríte na Sulíkovu „žúrku“ v Dubaji?

- Tá ma nevyrušila. Z etického hľadiska mi viac prekáža prítomnosť jeho dcéry a kamarátov vo vládnom špeciále. Toto je problém. Nie to, že pili po záverečnej. Keby ten alkohol nevypili, vylial by sa. Problémom sú tiež apartmány a treba sa pozrieť, kto všetko bol na výletoch v Dubaji.



- S čím ide Sme rodina do najbližších volieb?

- Ako chcú pomôcť najzraniteľnejším skupinám?

- Má súkromie lídra Sme rodina vplyv na volebné preferencie strany?

- Je medializovanie a škandalizovanie Borisa Kollára jednou z jeho ex-partneriek náhoda, alebo je to cielený útok?



Odpovede nájdete vo video-rozhovore.