Šokujúci názor dopravného analytika: Kto v osudnej sekunde pochybil? Tragédia na D2 môže mať nečakanú dohru

video: Pri vážnej nehode na diaľnici D2 jeden muž zomrel a 8 ľudí skončilo v ťažkom stave

Túto otázku sme položili dopravnému analytikovi Jánovi Bazovskému. Podľa neho je viacero možností, čo sa vlastne stalo a kto nehodu zavinil. Platí však, že na konci vyšetrovania bude iba jeden vinník. Či aj niekto iný v danej chvíli porušil predpisy, to môže byť istým spôsobom len poľahčujúca okolnosť.

I keď je deň po nehode a vyšetrovanie sa ešte rozbieha, niektoré skutočnosti sú zrejmé už teraz. Napríklad nie je na záberoch hasičov, polície a ani na videách vidieť stopy bŕzd autobusu. Pôsobí síce modernejšie, no plná a účinná brzda by aj tak podľa Bazovského typické otlačky pneumatík zanechala.

Možností je viacero

Na prvý pohľad je zo záberov z vrtuľníka vidieť, že odpočívadlo pri Závode má pomerne krátky pripájací pruh, ktorý pre kamión a jeho rozbeh nie je úplne dostačujúci. „Pripájací pruh odpočívadlo musí mať, vyzerá však byť relatívne krátky, len taký, aby splnil povinné parametre,“ objasňuje Ján Bazovský. S tým, že je krátky, však musí vodič kamiónu počítať a jazdu tomu prispôsobiť.

Odpočívadlo je za zákrutou a navyše je umiestnené v lese. Okrem toho, že naokolo je borovicový les, priamo pred výjazdom z odpočívadla je košatý strom, ktorého konáre siahajú až k ceste. „To odpočívadlo nie je úplne štandardné, ako máte klasické odpočívadlá s benzínkou, veľký otvorený priestor a prehľad, toto je akoby len cesta do lesa a z lesa. Na bežnom odpočívadle vidíte na diaľnici už z ďaleka, že kamión vychádza a smeruje na diaľnicu a môžete s tým niečo urobiť,“ podotkol odborník.

Z prvotných informácií z miesta nehody vyplýva, že kamión sa v čase nárazu nachádzal v pripájacom pruhu, kde krátko stál, respektíve hýbal sa veľmi pomaly. To mohlo byť spôsobené jednak priestorom potrebným pre rozbeh veľkého vozidla, no i samotnou dĺžkou pripájacieho pruhu, keď vodič s vedomím, že nemá dostatok priestoru, šiel pomaly až zastal a čakal, kým sa mu naskytne príležitosť prejsť do priebežného pruhu a to buď tým, že mu ostatní vodiči urobia priestor, alebo to dovolí premávka. A práve vtedy prišlo k nárazu.

Ako však Bazovský hovorí, je celkom bežná prax, že kamionista vojde do priebežného pruhu bez dosiahnutia potrebnej rýchlosti, lebo už nemá pred sebou priestor a spoľahne sa, že sa ostatní uhnú. Obvykle sa vodiči uhnú, či už vodiči osobných, alebo nákladných vozidiel a kamionista vlezie do pruhu. Zároveň je prax, že kamionista vojde do pruhu a ostatných prinúti uhnúť sa. Kamionista podľa zákona môže ostatných účastníkov premávky obmedziť, nie však ohroziť.

Druhá možnosť teda je, že kamión časťou alebo celý vošiel do priebežného pruhu rovno cez plnú čiaru do cesty prichádzajúcemu autobusu, ktorého vodič už nestihol zareagovať a vrazil do kamióna zväčša pravou stranou. „Keď si pozriete tie zábery, ten kamión je v priekope a kabínu má tam, kde končí pripájací jazdný pruh. Aj keby ho autobus trocha potlačil, ten priestor je malý a je tak možné, že kamión sa vpratal do jazdného pruhu bez použitia pripájacieho pruhu,“ hovorí dopravný analytik Ján Bazovský.

„Je potom otázka čo ten autobus, či teda mal vodič dostatočný čas na to, aby reagoval, a či mal možnosť reagovať, lebo mohol reagovať brzdením, ale mohol reagovať zmenou jazdného pruhu, ak bol v tom čase voľný,“ vysvetľuje Bazovský.

Kým v prípade druhej možnosti by bol pravdepodobným vinníkom vodič kamióna, v prvom prípade by bol vinníkom vodič autobusu. V prvotných informáciách sa objavili zmienky o možnom mikrospánku vodiča autobusu, ktorý mohol v danej chvíli čiastočne zísť z priebežného pruhu a vraziť do stojaceho alebo pomaly sa pohybujúceho kamióna.

Môže byť príčinou nehody mikrospánok vodiča autobusu?

Dopravný analytik mikrospánok spochybňuje: „Na mikrospánok zabudnite. Aby na 400 kilometrovej trase dostal o takom čase profesionálny vodič mikrospánok práve desať sekúnd pred stretom? Aká je šanca? No minimálna.“ I keď sa trasa autobusu začala v maďarskom Miškovci v skorších ranných hodinách, dostať mikrospánok okolo desiatej hodiny dopoludnia pravdepodobne po štyroch hodinách jazdy a zrovna pár sekúnd pred danou situáciou, to štatisticky nie je veľmi pravdepodobné, i keď stále možné. „Skôr je to nevenovanie pozornosti jazde, to je paragraf 4 povinnosti vodiča, odsek 1, písmeno c, kde sa píše: vodič je povinný venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať situáciu v cestnej premávke,“ dodáva Bazovský.

To však už bude vecou dokazovania a otázkou na znalca, rovnako ako ďalšie prípadné možnosti a teórie.