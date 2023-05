Vyhrážky smrťou sú neprípustné: Osobnosti a politici sa postavili za Čaputovú, majú jasno v tom, kto je príčinou

Galéria fotiek (15) Čaputovej sa vyhrážajú smrťou a verejnosť na tieto informácie reaguje.

Zdroj: Facebook/Richard Sulík, Janka Bittó Cigániková, Andrea Cocherová, Eduard Heger, TASR - Martin Baumann, Jakub Kotian, Topky/Ramon Leško, Ján Zemiar, archív R.T.

BRATISLAVA - Nepredstaviteľné správy, ktoré sú v každej slušnej spoločnosti opovrhnutia hodné, no na Slovensku je to krutá realita. Medializované informácie, ktoré sa týkajú našej hlavy štátu, musia u každého slušného človeka vyvolávať pocit neistoty a nebezpečia, no len samotný strach nie je na mieste. Za Zuzanu Čaputovú, ktorej sa vyhrážajú smrťou, a rovnako tak aj jej deťom, sa postavili viaceré osobnosti spoločenského aj politického života, no našli sa aj kritici.