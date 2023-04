VEĽKÉ zmeny v rozdelení Slovenska: Megakraje a redukcia okresov! TAKTO by to malo po novom vyzerať

BRATISLAVA - Slovensko by malo dostať novú tvár, aspoň čo sa rozdelenia krajov a okresov týka. Osem krajov a 79 okresov, na ktoré sme zvyknutí teraz, by sa mali stať minulosťou. Na novom usporiadaní pracuje ministerstvo vnútra už od jesene 2021. Do konca tohto volebného obdobia však určite k zmene nepríde, prízvukuje rezort.

Reforma, na ktorej ministerstvo vnútra pracuje už vyše roka, by mala priniesť naozaj výrazné zmeny. Namiesto súčasných ôsmich krajov by po novom boli štyri - Bratislavský kraj, Západoslovenský (s hlavným mestom Nitra), Severoslovenský (hlavné mesto Žilina), Stredoslovenský (hlavné mesto Banská Bystrica) a Východoslovenský (hlavné mesto Košice). Materiály, ktoré ešte nie sú definitívne, získal maďarský projekt Denníka N Napunk.

Okrem vytvorenia megakrajov by podľa návrhu po novom bolo aj menej okresov. Súčasných 79 by sa malo zredukovať na 46 a vznikli by jednotky verejnej správy nižšieho stupňa, tzv. subregióny. Komárno, Hlohovec či Bytča by tak už viac neboli okresnými mestami. Návrh minulý mesiac dostali do rúk samosprávy, ktoré majú priestor na pripomienkovanie. Už teraz je zrejmé, že cesta k novému rozdeleniu Slovenska nebude jednoduchá, samosprávy majú voči návrhu vážne výhrady.

Do konca tohto volebného obdobi reforma nebude

Podľa hovorkyne rezortu Zuzany Eliášovej je reforma aktuálne v internej fáze príprav a ministerstvo neplánuje realizovať reformu verejnej správy do konca volebného obdobia. "Reforma je stále v internej fáze príprav a do konca aktuálneho volebného obdobia, teda do parlamentných volieb, ktoré sa uskutočnia 30. septembra, rezort neplánuje jej realizáciu ani posunutie do legislatívneho procesu," uviedla.

Podotkla, že reforma je komplexnou a dôležitou témou, ktorá bola na Slovensku dlhodobo zanedbávaná. "Ministerstvo vnútra si uvedomuje, že tento druh reformy nie je možný bez riadnej a odbornej debaty, preto jej príprava trvá dlhšie obdobie," vysvetlila.

Reforma verejnej správy, ktorej návrh ministerstvo vnútra pripravuje, má byť zameraná na okresné úrady, prenesený výkon štátnej správy, miestnej a regionálnej samosprávy a dvojstupňovej úrovne správy miest Bratislavy a Košíc. Východiská návrhu zatiaľ nie sú verejnosti známe.