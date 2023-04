Heger skritizoval lídra Hlasu-SD: Pellegrini sa o energetickú bezpečnosť Slovenska začal zaujímať neskoro

Heger zároveň uviedol, že jeho vláda krajinu od závislosti na ruskom plyne a rope zbavila. Diverzifikovala podľa jeho slov zdroje ropy a plynu a spolupracuje s partnermi, ktorí "nie sú vojnoví agresori". Ďalej reagoval, že Slováci platia za energie najmenej z celej Európskej únie (EÚ) a vláda pomohla firmám, samosprávam, školám. "On a jeho družina mali 12 rokov na to, aby svoje vízie o silnom štáte uviedli do praxe. Mohli odkúpiť späť všetko, čo bolo na Slovensku sprivatizované. Mali na to všetky nástroje," uviedol Heger a dodal, že naopak odovzdali krajinu úzkej skupine ľudí, "ktorí si tu robili, čo chceli".

Vyjadril sa aj minister Hirman

Dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman sa vyjadril, že ak by sa predstavy Hlasu-SD a Pellegriniho aplikovali, výsledky by pre Slovensko a občanov boli negatívne. "V roku 2015 to bola práve vláda Roberta Fica, ktorej boli súčasťou aj dnešní predstavitelia strany Hlas na čele s Petrom Pellegrinim, a ktorá nevyužila možnosť prevziať od talianskej spoločnosti Enel kontrolu nad Slovenskými elektrárňami," povedal Hirman s tým, že práve zástupcovia strany Smer-SD a Hlas-SD ponúknuté možnosti navýšenia vlastníckej kontroly štátu vo väčšine energetických podnikov za svojho vládnutia nevyužili.

Hirman zároveň pripomenul, že vláda spolu so Slovenskými elektrárňami a Ministerstvom hospodárstva (MH) SR vytvorili do roku 2027 mechanizmus na udržanie výhodných cien elektrickej energie pre domácnosti, ktoré podľa jeho slov patria k najnižším v EÚ. Pellegrini sa v utorok na tlačovej konferencii vyjadril, že štát musí mať pod kontrolou strategické energetické podniky a nemal by byť odkázaný na vôľu zahraničných vlastníkov. Štát by mal zároveň podľa Hlasu-SD zvýšiť základné imanie v týchto podnikoch a zvýšiť svoj podiel.