Fico zverejnil VIDEO, na ktorom si ľudia všimli nečakanú vec v jeho kancelárii! Nie je to tajomstvo, reaguje Smer

BRATISLAVA - Pripravuje sa na volebnú kampaň, alebo sa pripravuje na celosvetové hudobné turné? Možno oboje! Vtipkári z meme stránky si na posledných záberoch šéfa Smeru-SD Roberta Fica všimli na politika netradičnú vec. Nie každý má totiž vo svojej vlastnej kancelárií za sebou gitaru. Ako to teda je?

archívne video

Šéf opozičného Smeru často trávi čas vo svojej kancelárií, kde natáča viaceré videá, v ktorých reaguje na aktuálnu politickú situáciu a spravidla kritizuje vládnu koalíciu. Tentokrát však uhol kamery odhalil čosi netradičné.

Všimli si to aj na satirickej stránke Zomri, kde odhalili za chrbtom šéfa opozičného Smeru gitaru značky Fender. Väčšinou ide o bežnú výbavu nadšencov pre hudbu, a teda je možné, že šéf Smeru skúša v kancelárii rozbehnúť aj kariéru hudobníka. :-)

Galéria fotiek (2) Zdroj: Facebook/Zomri

Nie je žiadne tajomstvo, že Fico je v rámci hudobného vkusu tvrdý rocker, reaguje strana

"Vidíme, že pozornému oku opäť nič neušlo," reagoval so smiechom na posledný výtvor vtipkárov hovorca strany Ján Mažgút. Preto sme sa ho opýtali, či je Fico v súkromí skutočne tvrdý rocker. "Isteže, nie je to žiadne tajomstvo. Jeho srdcovkou, a potvrdil to už aj na jednom z vašich online rozhovorov, je hudobná skupina Metallica, ale v obľube má aj slovenskú hudobnú skupinu Elán," potvrdil Mažgút.