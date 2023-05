Ľudia zodpovední za dnešnú vládu sú definitívne politicky odpísaní, tvrdí Robert Fico

Neskorý termín predčasných parlamentných volieb podľa neho spôsobuje prehlbovanie chaosu v štáte, s čím rastie aj požiadavka na politickú zmenu. "Ľudia ako Káčer, Mikulec či Heger sú totálny prepadák. Heger sa tvári, že riadi štát, ale pritom neriadi nič," tvrdí Fico. Okrem Hegerovho odchodu z OĽANO do mimoparlamentných Demokratov pripomenul, že líder OĽANO Igor Matovič cestuje s kampaňou po Slovensku a koaličná SaS je v opozícii. "Dnes nikto nie je za nič zodpovedný. Každý si robí, čo chce," vyhlásil.

Archívne VIDEO

Zodpovednosť za vládu a "chaos a rozvrat" má prezidentka Zuzana Čaputová, myslí si Fico. Krajina podľa neho potrebuje upokojenie a profesionálne riešenie nahromadených problémov. Za konštruktívny príspevok Smeru považuje napríklad zákony predložené na mimoriadnu schôdzu k zdražovaniu potravín, ktorú sa nepodarilo otvoriť. "Absolvovali sme okrúhle stoly s potravinármi, prvovýrobcami a obchodníkmi a vznikli nejaké návrhy," uviedol s tým, že na rokovaniach bol prítomný aj predseda pôdohospodárskeho výboru parlamentu Jaroslav Karahuta zo Sme rodina. Hnutie aj podporilo opozíciu pri snahe otvoriť schôdzu.

Podľa Fica mohli bývalí vládni poslanci zablokovať konanie schôdze, ale v takom prípade by mali nejaké návrhy na riešenie situácie predložiť sami, ale nič neurobili. Smer-SD sa podľa neho chce téme zdražovania venovať aj naďalej, za prioritnú považujú aj zdravotnícku tému. "Myslím si, že 290 miliónov eur určených pre Rázsochy vyletí hore komínom. Radšej by mal Heger priznať, že na Rázsochy nie sú pripravení. Sú aj iné riešenia," poznamenal. Aj keď posledná riadna schôdza parlamentu má byť v júni, líder Smeru-SD nevylučuje iniciatívu na zvolanie mimoriadnej schôdze aj po tomto termíne. Krajina je totiž podľa neho do predčasných parlamentných volieb vydaná napospas amatérom. Podľa Fica to platí aj v prípade, že fyzicky nebude k dispozícii rokovacia sála parlamentu pre možnú rekonštrukciu.