Klusovi hrozí v Bruseli kolosálny trapas: Poslanci ho neodporúčili do funkcie, bývalý SaS-kár šokujúco obvinil Sulíka!

BRATISLAVA/BRUSEL - Bývalý člen SaS a teraz nezaradený poslanec Martin Klus bol vládou vybratý ako jeden z kandidátov na post člena Európskeho dvoru audítorov (EDA). V európskom výbore však došlo k pre Klusa nemilému prekvapeniu, keď mu po jeho prezentácii svojich kvalifikácií nevyjadril podporu ani jediný europoslanec a neodporúčajú jeho vymenovanie do tejto funkcie. Hlasovanie pléna europarlamentu má ešte nejaký čas, no už teraz sa po tomto trapase ozvala opozícia, no najnovšie aj prezidentka Zuzana Čaputová.

Aktualizácia 13:12 - reakcia premiéra Eduarda Hegera a podpredsedu parlamentu Petra Pčolinského

Dnešné dianie neobišlo ani premiéra Eduarda Hegera, ktorý je v Bruseli. Ten odkazuje, že hlasovanie bolo jednoznačné a "čísla rozhodli". "Preferujem ten prístup, že len tí najlepší majú vyhrať a treba, aby sa k tomu pán Klus postavil čelom," povedal Heger.

Nie je vhodné, aby sa poslanec Martin Klus uchádzal o pozíciu člena Európskeho dvoru audítorov (EDA). Myslí si to podpredseda Sme rodina a parlamentu Peter Pčolinský. Dodal, že by bolo normálne, ak by dočasne poverený premiér Eduard Heger stiahol jeho nomináciu. "Nemal by to siliť," skonštatoval.

"Myslím si, že to nie je práve najlepšia vizitka pre Slovensko, najmä ak nedostal žiaden hlas," povedal Pčolinský novinárom po tom, ako Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu v stredu (22. 3.) odporučil plénu neschváliť Klusa za člena EDA. "Považujem ho za slušného človeka, čiže trošku ma to aj ľudsky mrzí, že to takto dopadlo, ale myslím si, že si treba z toho zobrať ponaučenie. Minimálne tí, ktorí ho nominovali, by si mali zobrať ponaučenie," doplnil poslanec.

Aktualizácia 13:00 - reakcia Martina Klusa

Po stredajšom dianí sa o slovo prihlásil aj samotný Klus, ktorý neskrýval prekvapenie. "Som v šoku čo sa včera na výbore udialo. Evidentne nešlo o kandidáta, ale presun špinavej predvolebnej národnej politiky do Európskeho parlamentu," povedal pre TVnoviny.sk Klus, ktorý dodal, že po výbore ho vraj viacerí europoslanci zastavili s tým, aby to nevzdával a pokračoval v kandidatúre.

Zároveň zo všetkého obvinil svojho niekdajšieho straníckeho šéfa Richarda Sulíka. "V tejto chvíli mám v pláne ich návrh reflektovať. Osobitne, aby som tým, ktorí sa o ten včerajšok postarali - mám na mysli najmä pána Sulíka, ktorý osobne obtelefonoval viacerých členov výboru, neurobil radosť, že som sa stiahol hneď na začiatku celého procesu," hovorí Klus.

Výbor Európskeho parlamentu (EP) pre kontrolu rozpočtu v stredu (22. 3.) odporučil plénu neschváliť slovenského kandidáta Martina Klusa za člena EDA. Po vypočutí Klusa hlasovalo proti nemu 20 členov výboru, pričom nikto nehlasoval za a traja členovia sa hlasovania zdržali.

EP bude hlasovať o odporúčaní výboru na nasledujúcej plenárnej schôdzi v Bruseli, ktorá sa uskutoční 29. až 30. marca. Ako sa uvádza v Zmluve o EÚ, každý členský štát navrhuje svojho kandidáta za člena EDA. Rada po konzultácii s EP prijíma členov na obdobie šiestich rokov.

Pohár pretiekol už aj prezidentke, vyzvala Hegera nomináciu stiahli

Situácia zašla až tak ďaleko, že samotná hlava štátu Zuzana Čaputová požiadala premiéra Eduarda Hegera, aby vláda stiahla nomináciu poslanca Martina Klusa na kandidáta za člena Európskeho dvora audítorov. Na možné reputačné riziká pre Slovensko prezidentka upozornila premiéra vopred, hoci vláda pre schválenie nominácie nepotrebovala prezidentkin súhlas.

Je to hanba pre Slovensko, reaguje český europoslanec

O tom, o aký netradičný a bizarný moment na bruselskej pôde ide, svedčia aj príspevky ostatných europoslancov a zahraničných novinárov na sociálnej sieti Twitter. Česky europoslanec Tomáš Zdechovský si napríklad takúto situáciu na európskom výbore za dobu svojho pôsobenia nepamätá. "Pre Slovensko obrovská hanba. Kandidát nepresvedčil jediného poslanca o svojej odbornej kvalifikácii," napísal Zdechovský. Ten zdieľal príspevok o Klusovi od novinára Jána Osucha.

Opozícia žiada stiahnutie Klusa, kým je ešte čas

Mimoparlamentný Hlas-SD vyzval vládu, aby stiahla nomináciu Martina Klusa za člena Európskeho dvoru audítorov (EDA). Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.

"Vyzývam vládu, aby okamžite stiahla nomináciu Klusa, ešte kým o nej bude definitívne hlasovať plénum europarlamentu. Ľudia na Slovensku si naozaj nezaslúžia hanbu pred celým svetom pre politickú korupciu tejto neschopnej vlády," uviedol líder strany Peter Pellegrini. Tvrdí, že išlo len o trafiku pre bývalého poslanca SaS ako odmenu za podporu vlády Eduarda Hegera.

Mandát predchádzajúceho slovenského člena EDA Ladislava Balka sa skončil 6. mája 2022.

Klus bol v období rokov 2016 až 2020 poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Od parlamentných volieb v roku 2020 do septembra 2022 bol štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. V septembri 2022 sa opäť stal členom Národnej rady.