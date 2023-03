Zarážajúce zistenie v banskom úrade: Sulík a Galek zúria, podávajú trestné oznámenie, Hirman pchá hlavu do piesku!

BRATISLAVA - Problémy slovenskej ekonomiky opäť narastajú. Tentokrát sa problém týka nerastných surovín, ktoré sa u nás ťažia a sú vlastníctvom Slovenskej republiky. Za ťažbu takýchto nerastov je potrebné odvádzať istú čiastku. Predstavitelia SaS si však myslia a majú vážne podozrenie, že v prípade zlata sa odvádzalo podstatne menej, ako je to zákonom stanovené. Podávajú preto trestné oznámenie a zároveň vinia súčasného ministra hospodárstva Karela Hirmana za to, že s tým vraj nič nerobí. Je to práve rezort hospodárstva, ktorý zodpovedá za úkony v prípade týchto záležitostí.

VIDEO Tlačová konferencia Richarda Sulíka a Karola Galeka:

Ide o tzv. úhradu za vyťažený nerast, ktorú musí odvádzať každý kompetentný prevádzkovateľ baní a podobných zariadení na našom území, ak jeho činnosť zahŕňa ťažbu nerastných surovín. Podľa predsedu SaS Richarda Sulíka sa tak nedialo v dostatočne zákonom stanovenej miere. "Sú povinní odvádzať úhradu za vyťažený nerast. Takto to aj celkom dobre funguje až na prípady, kedy sa niekto tejto úhrade snaží vyhnúť," začal exminister Sulík tlačový brífing, na ktorý si zavolal aj bývalého podriadeného Karola Galeka z čias, keď bol štátnym tajomníkom.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Topky/Ramon Leško

Mali odvádzať 5 percent, no namiesto toho odvádzali 0,1 percenta

Sulík pripomína, že výrazné pochybenia pri výbere úhrad za zlato mali ako strana pochybenie už v roku 2018. V tomto konkrétnom prípade hodnotí hlavne správanie bane v Hodruši, ktorá sa ťažbe zlata venuje. Podľa Sulíka až 20 rokov odvádzala nesprávnu sadzbu. "Namiesto piatich percent z hodnoty vyťaženého zlata platili iba 0,1%. Toho zlata sa nevyťaží vôbec málo, je to okolo 400 kilogramov ročne. Cena zlata je 50 až 60-tisíc eur a je veľký rozdiel medzi 5 percentami a 0,1 percentom. Je to 50-násobok. Slovensko takto ročne prichádzalo o státisíce eur z ťažby zlata," vyhlásil Sulík.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Topky/Ramon Leško

Dorubiť nezaplatený poplatok sa dá spätne len v maximálne päťročnom období

Za posledných päť rokov bol následne po výmene vedúceho na banskom úrade (išlo o nominanta SaS, pozn. red.) vyrubený nedoplatok vo výške 1,7 milióna eur. Baňa v Hodruši sa podľa Sulíka snažila pred úradmi schovávať ťažbu zlata pod inú položku, a to pod "polymetalické rudy". "Voči banskému úradu tvrdili, že ťažia len akési polymetalické rudy s nízkym percentom úhrady, a v následnej výročnej správe to už bolo zlato. Preto Najvyšší kontrolný úrad zistil masívne pochybenia," tvrdí Sulík, podľa ktorého následne po výmene vedúceho na banskom úrade začali vyrubovať túto sankciu, ktorá sa však dá najdlhšie vyrubiť len v rozsahu piatich posledných rokov.

Minister strčil hlavu do piesku, podávame trestné oznámenie, vyhlásila SaS

Teraz má SaSka v hľadáčiku hlavne ministra hospodárstva Karela Hirmana (Demokrati), ktorý podľa nich strčil hlavu do piesku. "Nečinne sa prizerá ako Slovensku vzniká niekoľkomiliónová škoda. A on je zodpovedný za tento prípad, keďže slovenská banská spoločnosť veselo ťaží to zlato ďalej a naďalej platia menej, ako by mali," sťažuje sa Sulík.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Topky/Ramon Leško

"Slovensko za to obdobie, kedy to všetci usilovne prehliadali, vrátane Hirmana, prišlo odhadom o 10 miliónov eur, čo vôbec nie je malý peniaz, a z tohto dôvodu podávame trestné oznámenie," dodal Sulík, ktorý dodal, že za jeho ministrovania robili čo mohli, vďaka čomu bol vyrubený aj spomínaný nedoplatok. Hirman podľa nich "vyniká nečinnosťou", čo vraj má dokazovať aj to, že vymenili predsedu na banskom úrade, ktorý sa tomu vraj rovnako nevenuje. "Zatiaľ to spĺňa všetky známky toho, že sa to ide ututlať pod koberec a máme pocit, že páni hľadajú spôsob, ako toto celé spratať," konštatuje Sulík.

Podozrenie z viacerých trestných činov

Následne Karol Galek popísal, ako by mohol tento čin byť následne charakterizovaný a vyšetrovaný. "A teda my máme podozrenie, že tu dochádzalo ku krytiu takejto činnosti úradníkmi. Ako úradníci štátnej banskej správy dlhodobo akceptovali takýto stav, a tak je tu podozrenie zo spáchania niekoľkých trestných činov. Jednak je to zneužitie právomoci verejného činiteľa, prijímanie a poskytnutie nenáležitej výhody, založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny, marenie úloh verejného činiteľa, podvod a porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku. Preto podávame toto trestné oznámenie na Úrad špeciálnej prokuratúry a na NAKU," povedal Galek.