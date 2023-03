Medzi Kollárom a Dzurindom to vrie: Už dávno mi niečo šil za chrbtom, je to klasický sobášny podvodník!

archívne video

Dzurinda sa s najnovšími myšlienkami zveril Novému času. "Z predstavenia strany Demokrati som necítil žiadne emócie, ani som sa nezlostil. Zlostil som sa totiž už vtedy, keď som zistil, čo mi štrikujú za chrbtom," popisuje dianie v Modrej koalícii Dzurinda.

"Pozeral som sa na to, možno si Kollár myslel, že to nevidím, ale ja som to dobre videl. Prvýkrát som si uvedomil, že je to ... nečestný človek, keď zrušil v strane ten zlučovací snem, ktorý mal byť 12. februára," kritizuje Kollára expremiér Dzurinda. Ten dal verejnosti vraj vyhlásenie, až keď bolo úplne jasné, že z projektu nič nebude.

Galéria fotiek (3) Miroslav Kollár podpísal s expremiérom Mikulášom Dzurindom memorandum o spoločnej politickej budúcnosti

Zdroj: Facebook/SPOLU - občianska demokracia

Kollár ako sobášny podvodník

"Bolo mi jasné, že chcú eliminovať efekt našej skoršej tlačovej konferencie. Splašili sa a mysleli si, že to eliminujú," popisuje konanie tlačovej konferencie Demokratov. "Je to klasický sobášny podvodník. Ja si nepotrebujem ani uľaviť a ani sa hnevať. Podnety, ktoré ma vedú dnes, majú úplne iný ako osobný charakter. Už mám dosť veľa rokov," pokračuje Dzurinda.

Galéria fotiek (3) Eduard Heger a Jaroslav Naď sa spájajú s Miroslavom Kollárom z Modrej koalície

Zdroj: Topky/ Vlado Anjel

Dzurindu znepokojujú hlavne šíriace sa správy (ktoré OĽaNO popiera) o tom, že projekt Demokrati bol nápad Igora Matoviča. "Nepôsobí to dôveryhodne. Ak sa nemýlim, je tu dva roky predsedom vlády a nikdy o tom nehovoril. A ja kde sa dnes pozriem, a začal som vážne konzultácie, tak veľmi zle sa mi počúva, čo sa napríklad deje okolo nemocnice Rázsochy. Nechce sa mi veriť, že je to také zmachlané," kritizuje dianie v krajine Dzurinda. Rovnako ho znepokojuje aj to, že predstavitelia opozície na tlačovkách púšťajú nahrávky, ku ktorým vraj nemali mať prístup.

Demokrati vznikli na podvode

Dzurinda nemá dobré slovo ani na samotný začiatok Hegerových Demokratov. "Vznikli jednoducho na podvode. Ja to hovorím dnes bez akejkoľvek chladnokrvnej emócie. Je tu niečo, čo je v politike niečo dôležité. Je to realizácia snov a plánov. Pri všetkej skromnosti, v rámci výrazu "delivery" a výsledky, ktoré sme poskytli, boli evidentné a boli sme tzv. tiger pod Tatrami. Presne tým sa zaoberám dnes. Na papieri môžu tieto dva projekty vyzerať podobne. Na jednej strane sú veľké vízie a vzdušné zámky, no na druhej je aktuálny stav krajiny, za ktorý zodpovedá súčasná vláda a aj Heger," uzavrel.