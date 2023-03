BRATISLAVA - Zrýchlenie výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku je dôležité pre bežných ľudí aj rozvoj investícií, ktoré by mohli prísť do dotknutých regiónov. Umožniť to má návrh novely zákona, o ktorom má Národná rada (NR) SR hlasovať dnes podvečer, zdôraznil na tlačovej konferencii v parlamente predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina).

"Všetci vnímame výstavbu diaľnic ako pomalú. Nie je to tým, že nevieme stavať diaľnice. Je to tým, že je strašne veľa administratívnych prekážok. Toto chceme odstrániť a chceme to podstatne zrýchliť," priblížil Kollár. Všetkých poslancov vyzval, aby právnu úpravu z dielne poslancov jeho hnutia podporili. Nie je pravdou, že by sa novelou brali kompetencie Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) pri posudzovaní investícií do diaľnic, zdôraznil dočasne poverený minister dopravy Andrej Doležal (Sme rodina). Nespochybňuje potrebu štúdie uskutočniteľnosti, a to najmä pri príprave novej investície, teda na začiatku procesu výstavby diaľnic.

VIDEO Všetci vnímajú výstavbu diaľnic ako pomalú: Chceme ju zrýchliť, odkazuje Kollár

Ďalší posun v projektovej príprave

"Problém je, že niektoré stavby sú už v inej fáze projektovej prípravy a v tomto prípade nemôžeme ďalej pokračovať, lebo musíme čakať na dopracovanie štúdie uskutočniteľnosti. My hovoríme, že tú štúdiu dopracujeme, ale zároveň využijeme ten čas, kým čakáme na výsledky štúdie a hodnotenie ÚHP, na ďalší posun v projektovej príprave," vysvetlil Doležal.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Výsledky štúdie sa podľa neho následne zapracujú do dokumentácie ešte pred spustením verejného obstarávania. "Toto je čas, ktorý chceme ušetriť. Nikomu nechceme odoberať kompetencie, naopak, chceme paralelizovať procesy, ktoré sa dajú," doplnil poverený minister s tým, že napríklad v prípade rýchlostnej cesty R4 na východe Slovenska môže ísť až o 18 mesiacov.