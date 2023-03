Trnavskí policajti pátrajú po nezvestnom 37-ročnom mužovi z Rumunska

Galéria fotiek (2) Polícia pátra

Zdroj: Topky.sk

TRNAVA - Trnavskí policajti naďalej pátrajú po nezvestnom 37-ročnom Iosifovi Mihai Szantovi z Rumunska. Naposledy bol videný 21. februára, keď mal popoludní odísť do obchodu. Posledná stopa by mohla smerovať do okresu Šaľa, informovala krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová.