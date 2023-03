Polícia hľadá Jacka Švadrlíka: Utiekol z domova sociálnych služieb

Jeho kroky mohli smerovať do hlavného mesta, keďže v minulosti sa už dopustil úteku a do zariadenia ho priviezla opäť mama. Muž je však v súčasnosti bez blízkej osoby. Hľadaný je 184 centimetrov vysoký, má približne 85 kilogramov a prešedivené vlasy. Z domova odišiel v čiernej bunde bez nápisu, v tmavých teplákoch. So sebou mal aj modrú kabelku cez plece.

Poskytnúť informácie môžete polícii na sociálnej sieti alebo na bezplatnom čísle 158

Ak niekto muža v okrese Senica alebo na trase do Bratislavy videl, všetky informácie môže poskytnúť na bezplatné číslo 158 alebo kontaktovať políciu v súkromnej správe na sociálnej sieti Polícia SR - Trnavský kraj.